Taşacak Bu Deniz dizisine mi katılıyor? Öykü Gürman'dan sosyal medyayı sallayan sürpriz hamle

Öykü Gürman’ın Taşacak Bu Deniz dizisine katılacağı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin Ava Yaman’ı takibe alması, 'Kadroya dahil oluyor' yorumlarını artırdı.
TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı ilk bölümlerle birlikte reytinglerde hızla yükselirken, yapım bu kez sürpriz bir iddiayla gündemde.
Dizinin takipçileri, ünlü oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman’ın kadroya katılacağı yönündeki paylaşımları konuşuyor.
İşte dizinin hayranlarını heyecanlandıran gelişme…
TRT 1’in Karadeniz atmosferini güçlü bir hikâyeyle buluşturan yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
İlk üç bölümün ardından dizi hem reytinglerde hem de sosyal medyada ciddi etkileşim elde etti.
Öykü Gürman detayı sosyal medyada olay oldu
Son günlerde dizinin takipçileri, Öykü Gürman’ın projeye dahil olmasını isteyen yoğun paylaşımlar yapmaya başladı.
Bu paylaşımları güçlendiren dikkat çekici bir gelişme ise ünlü ismin, dizide Eleni karakterini oynayan Ava Yaman’ı Instagram’da takibe alması oldu.
Diziye mi katılıyor?
Daha önce de Sen Anlat Karadeniz dizisindeki 'Asiye' rolüyle büyük beğeni toplayan Gürman’ın bu hamlesi, “Diziye mi katılıyor?” sorusunu beraberinde getirdi. Yapım ekibinden resmi bir açıklama yapılmazken, sürpriz transfer iddialarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.
Dizinin hayranları şimdiden gelişmeye kilitlenmiş durumda.
Öykü Gürman, Ava Yaman'ı takibe aldı.
Gürman, Sen Anlat Karadeniz dizisinde 'Asiye' karakterini oynamış ve büyük beğeni toplamıştı.