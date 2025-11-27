Taşacak Bu Deniz'den rekor üstüne rekor





Ekranlarda elde ettiği izlenme rekorlarını dijital platformlara da taşıyan Taşacak Bu Deniz, YouTube'da çok kısa bir sürede önemli bir başarıya imza attı.





Taşacak Bu Deniz, 7. bölümün yayınlanmasının hemen ardından 1 milyon abone barajını aşarak dikkatleri üzerine çekti. Yapım, güçlü prodüksiyonu ve hikayesiyle uluslararası çapta da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor.