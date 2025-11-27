Taşacak Bu Deniz'den rekor üstüne rekor

TRT 1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz başarısını dijital dünyada da büyüterek sürdürmeye devam ediyor. Taşacak Bu Deniz Youtube kanalı kısa sürede 1 milyon aboneye ulaşarak başarısını taçlandırdı. Büyük ilgi gören yapım, ilk bölümüyle 28 milyon izlenmeyi geçerken, 7. bölüm fragmanıyla da 30 milyon görüntülenme rekorunu kırdı. İşte Taşacak Bu Deniz'in 8. Bölüm 1. ve 2. Fragmanı...
Ekranlarda elde ettiği izlenme rekorlarını dijital platformlara da taşıyan Taşacak Bu Deniz, YouTube'da çok kısa bir sürede önemli bir başarıya imza attı.
Taşacak Bu Deniz, 7. bölümün yayınlanmasının hemen ardından 1 milyon abone barajını aşarak dikkatleri üzerine çekti. Yapım, güçlü prodüksiyonu ve hikayesiyle uluslararası çapta da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor.
YouTube’da rekor büyüme
Taşacak Bu Deniz, ekrandaki başarısını dijitalde de hızla ileri taşıyor. Dizinin YouTube kanalı, 7. bölüm yayınlandıktan kısa bir süre sonra 1 milyon aboneye ulaşarak dikkat çekici bir rekora imza attı. Bu büyüme sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı; dünyanın dört bir yanından gelen yorumlar, yapımın uluslararası izleyici kitlesinin giderek genişlediğini gösterdi.
Taşacak Bu Deniz fragman görüntülenmeleri rekor kırdı
Taşacak Bu Deniz dizisinin YouTube performansı yükselişini sürdürürken, 7. bölümün ikinci fragmanı tüm platformlarda toplam 30 milyon görüntülenmeyi geçerek sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Bu başarı, yapımın dijitaldeki izleyici ilgisinin düzenli olarak arttığını ve yeni içeriklerin hızla geniş kitlelere ulaştığını gözler önüne serdi.
Instagram’da da 1 milyonu aştı
Taşacak Bu Deniz dizisinin Instagram hesabı da 1 milyon takipçi sınırını aşarak, ekranlardaki başarısının sosyal medyada da ne kadar güçlü bir şekilde yankı bulduğunu gösterdi. Sahne kesitleri, kamera arkası görüntüleri ve kısa videolar gibi paylaşımlar, yayınlandıkları anda tüm platformlarda en yüksek etkileşimi alan içerikler arasında yer alıyor.
Taşacak Bu Deniz her cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında.
Taşacak Bu Deniz 8. Bölüm 1. Fragmanı
Taşacak Bu Deniz 8. Bölüm 2. Fragmanı