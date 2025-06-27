'Terapi gibi' dedi 14 yaşında okumaya başladı: 57 yıldır aralıksız okuyor

Gelişmek için herkesin kitap okumaya vakit ayırması gerektiğini vurgulayan Gürlen, gençlerin dijital platformlara yönelmesinden yakındı.





Kitap kokusunun ve dokusunun yerini hiçbir ekranın tutamayacağını dile getiren Gürlen, "Şimdiki gençlik kitap okumuyor. Her şey dijital, bilgisayardan halletmeye çalışıyor. Kitapları bile oradan okuyorlar ama kitabın kokusu çok daha farklı bir şey. Evimde iki duvar kitaplık var. Bir kitap eksik olsa fark ederim. Gözüm gördüğü sürece kitap okumaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.