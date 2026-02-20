Teşkilat'ta flaş ayrılık: Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü senaryosuyla her hafta seyirciyi ekran başına çekmeye devam ediyor. 6 sezondur ekranda olan fenomen diziye, sürpriz bir ismin daha veda edeceği ortaya çıktı.

1 /6 Teşkilat’ta 6. sezon ile birlikte kadroda dikkat çeken değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.

2 /6 Fenomen yapımda bir ayrılık daha gündeme geldi.

3 /6 Kadrodan ayrılan bir oyuncu daha, dizinin hayranlarını üzecek bir veda yaşattı.

4 /6 Başarılı oyuncu Asena Girişken, Suzan rolünü oynadığı Teşkilat dizisinin ayrılıyor.

5 /6 Teşkilat'tan ayrılmaya hazırlanan başarılı oyuncu Asena Girişken’in yeni projesi de belli oldu.