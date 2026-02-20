Yeni Şafak
Teşkilat'ta flaş ayrılık: Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Teşkilat'ta flaş ayrılık: Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

12:4020/02/2026, Cuma
Ekranların sevilen dizisi Teşkilat, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü senaryosuyla her hafta seyirciyi ekran başına çekmeye devam ediyor. 6 sezondur ekranda olan fenomen diziye, sürpriz bir ismin daha veda edeceği ortaya çıktı.

Teşkilat’ta 6. sezon ile birlikte kadroda dikkat çeken değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.

Fenomen yapımda bir ayrılık daha gündeme geldi.

Kadrodan ayrılan bir oyuncu daha, dizinin hayranlarını üzecek bir veda yaşattı.

Başarılı oyuncu Asena Girişken, Suzan rolünü oynadığı Teşkilat dizisinin ayrılıyor.

Teşkilat'tan ayrılmaya hazırlanan başarılı oyuncu Asena Girişken’in yeni projesi de belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Girişken, 'Delikanlı' dizisinde yer alacak.

