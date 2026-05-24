Trabzon'da tarihi motifler podyuma taşındı: 3 yıllık emeğin ürünü 'Yorganlama Defilesi'

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen "İğneyle Yüksüğün Ritmi Yorganlama Defilesi"nde 28 kıyafet sergilendi. Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'ndeki defile, katılımcılardan ilgi gördü. Yorganlardan ve kıyafetlerden oluşan sergide beğeniye sunuldu.
Etkinliğe katılan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Eğitim Programları Daire Başkanı Meriç Murathan Yiğitel, Türkiye genelinde 30 olgunlaşma enstitüsü olduğunu belirtti.
Geçmiş dönemlerde yorganların çeyizlerin en vazgeçilmez unsurlarından biri olduğu hatırlatıldı.
Geleneksel bir teknik olan yorganlamanın günümüzde artık ceket, yastık ve çantalarda da yaygın olarak kullanıldığı ifade edildi.
Geçmişten gelen geleneksel zanaatın, estetik ve sanatla birleştirilerek modern tasarımlara dönüştürüldüğü vurgulandı.
Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Sibel Karabina, enstitü bünyesinde 162 adet yorgan motifinin kayıt altına alındığını açıkladı.
Defilede sergilenen kıyafetlerin, arşivlenen bu 162 yorgan motifinden ilham alınarak tasarlandığı belirtildi.
Sergilenen kıyafetlerin tasarım ve hazırlık sürecinin toplam 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğu aktarıldı.
Yorganlama sanatının modern modada yeniden hayat bulmasını amaçlayan defile, davetliler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Defilenin kapanışında mankenlerin sahneye yorganlarla çıkması, izleyiciler için gecenin en dikkat çekici anlarından biri oldu.
Etkinlik, Türk kültürünün geleneksel el sanatlarını koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonuna katkı sağladı.
Olgunlaşma enstitülerinin kültürel hafızayı canlı tutmadaki ve zanaatları modernize etmedeki rolüne dikkat çekildi.
Geleneksel motiflerin tekstil dünyasında yenilikçi formlarla nasıl yer bulabileceği bu defileyle gözler önüne serildi.
Tasarımlarda kullanılan geometrik ve geleneksel desenler, yorganlama tekniğinin esnekliğini ve sanatsal potansiyelini yansıttı.