Türk ve dünya tatları 'tek lokmalık' sunuma dönüşüyor: Kısa görünüyor ama saatler sürüyor! Tabaklarımız küçük ama hikayeleri çok büyük





Alışılmışın dışındaki boyutlardaki yemekler arasında en çok Türk kültürüne ait olanların ilgi çektiğini vurgulayan Ünveren, şunları kaydetti:





"Takipçilerimiz Türk yöresine ait lezzetler üzerinde gitmemizi istedikleri için mantı, içli köfte, kısır, mercimek köftesi, yaprak ve lahana sarma gibi yemekler yapıyoruz. Mutfağımızda turşu kurduk, yanındaki bahçede kömürle, odunla mangal dahi yaptık. Farklı dünya mutfaklarından ve kültürlerinden de pizza, makaron ve kruvasan gibi lezzetler de yapıyoruz. Yemeklerimiz minyatür ama etkisi çok büyük. Çünkü her tabağa bir hikaye sığdırıyoruz. Arkasında barındırdığı emek, hayal gücü, tasarım, yorgunluk, heyecan ve mutluluğu minicik tabaklara sığdırıyoruz."