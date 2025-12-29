Yeni Şafak
Karaciğer nakli bekleyen Ufuk Özkan'ın son hali sevenlerini üzdü

08:3129/12/2025, Pazartesi
Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören ve zor zamanlar geçiren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Karaciğer nakli onaylanmayan Özkan'ın bir restoranda üzgün bir şekilde yemek yediği anlar sevenlerini üzdü.

Türk televizyonlarının efsanesi "Geniş Aile"deki "Cevahir" rolüyle hafızalarda yer edinen Ufuk Özkan, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemdeydi.



Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda evinde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.



KARACİĞER NAKLİ OLMAYI BEKLİYOR


Tedavisinin tamamlanmasının ardından "Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim." şeklinde açıklama yapan Özkan, karaciğer nakli olmayı bekliyor.

Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden ünlü oyuncu, aylar sonra ortaya çıktı.


Konya'da bir restoranda yemek yerken görüntülenen Özkan'ın üzgün halleri sevenlerinin gözünden kaçmadı.



