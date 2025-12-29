Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören ve zor zamanlar geçiren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Karaciğer nakli onaylanmayan Özkan'ın bir restoranda üzgün bir şekilde yemek yediği anlar sevenlerini üzdü.

1 /4 Türk televizyonlarının efsanesi "Geniş Aile"deki "Cevahir" rolüyle hafızalarda yer edinen Ufuk Özkan, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemdeydi.





2 /4 Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda evinde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.





3 /4 KARACİĞER NAKLİ OLMAYI BEKLİYOR

Tedavisinin tamamlanmasının ardından "Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim." şeklinde açıklama yapan Özkan, karaciğer nakli olmayı bekliyor.