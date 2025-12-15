Yeni Şafak
Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencileri Eskişehir'de bir araya geldiler

Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencileri Eskişehir’de bir araya geldiler

09:5315/12/2025, Pazartesi
IHA
<p>Kiminiz doktor, kiminiz mimar, kiminiz öğretmen, kiminiz avukat, kiminiz de belki bir din adamı olacak. Sonuç olarak ne iş yaparsanız yapın, Allah’ın emirleri doğrultusunda çalışarak çevrenizde bulunan insanlara ve ailenize faydalı birer birey olmanız bizleri son derece sevindirecek ve onurlandıracaktır. Biz de sizlere destek vererek, eğitim ve kültür işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktayız’’ dedi.</p>
Kiminiz doktor, kiminiz mimar, kiminiz öğretmen, kiminiz avukat, kiminiz de belki bir din adamı olacak. Sonuç olarak ne iş yaparsanız yapın, Allah’ın emirleri doğrultusunda çalışarak çevrenizde bulunan insanlara ve ailenize faydalı birer birey olmanız bizleri son derece sevindirecek ve onurlandıracaktır. Biz de sizlere destek vererek, eğitim ve kültür işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktayız’’ dedi.

Eskişehir Kızıl Elma Turan Derneği yöneticileri, Uluslararası İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile Eskişehir’de bir araya geldiler ve birbirleri ile kaynaştılar.Eskişehir’de Uluslararası Cevat Ülger İmam Hatip Lisesi’nde eğitim ve öğretim gören uluslararası öğrenciler; Kızıl Elma Turan Derneği ve Cevat Ülger İmam Hatip Lisesi işbirliği ile Eskişehir Bedreddin Camisi’nde kılınan öğle namazı sonrası, Kızıl Elma Turan Derneği’nde yemekte bir araya geldiler.

Kızıl Elma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, konu ile ilgili yaptığı konuşmasında, ‘’Sizler farklı kültürlere sahip, farklı ülkelerden Eskişehir’e gelerek, Türkiye’den kardeşlerinizle birlikte omuz omuza, gönüllü olarak eğitim alıyorsunuz.


Burada alacağınız her türlü kazanımları, kendi ülkelerinizde icraata dökerek ülkelerinizi daha iyi seviyelere taşıma yolunda bir nefer olacaksınız. 

Bedrettin Camisi’nde öğrencileri misafir eden Türk Diyanet Vakıf Sen Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Poyraz, Bedrettin Cami İmamı Emre Şimşek, Müezzin kayyım Seyfettin Kurt yaptıkları ortak açıklamada, ‘’İmam Hatip Lisesi’nde okuyan öğrencilerimiz, bizim için önemlidir. Bu öğrencilerimiz için üzerimize ne düşen görev varsa her zaman yapmaya hazırız. Sizlerden çok memnunuz’’ dediler.

