Ünlülerin yeni yıl sahne ücretleri belli oldu: Kazançlarını bir gecede ikiye katlayacaklar

Yeni yıl programları sayesinde kazançlarını bir gecede ikiye katlayan ünlülerin, 2026 yılı için konser ücretleri belli oldu. Birçok ünlü ismin sahne alacağı yeni yıl gecesinde en yüksek kazancı elde eden isim ise Tarkan olacak...

1 /21 2026'ya az bir süre kala hazırlıklar yapılırken, ünlü isimler ise anlaşmalarını bir yıl öncesinden yaptı.

2 /21 Çoğu ismin, yeni yıl anlaşmalarını bir yıl öncesinden ve dolar üzerinden yaptığı öğrenildi.

3 /21 2026 yılını sahnede geçirmeye hazırlanan ünlüler, bir gecede servetini ikiye katlayacak.

4 /21 ÜCRETLER DUDAK UÇUKLATTI Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 75'i görürken, düzenlenecek eğlence programlarının baş isimleri de belli oldu.

5 /21 Yeni yıl gecesi konser verecek ünlülerin istediği ücretler dudak uçuklattı.

6 /21 ZİRVENİN SAHİBİ TARKAN Bu yılın en yüksek sahne ücretini Megastar Tarkan alacak.

Yeni yılı Kıbrıs’ta karşılayacak olan Tarkan, geceden 25 milyon 548 bin kazanarak yeni yıl sahnelerinin rekorunu kıracak.

7 /21 MAHSUN KIRMIZIGÜL Mahsun Kırmızıgül, Kıbrıs'ta sahne alacak ve 19 milyon 200 bin lira kazanacak.

8 /21 SİBEL CAN Sibel Can, yeni yılını Kıbrıs'ta kutlayacak ve 12 milyon 800 bin lira kazanacak.

9 /21 EBRU GÜNDEŞ 10 milyon lira alacak olan Ebru Gündeş, Kıbrıs'ta sahne alacak.

10 /21 YILDIZ TİLBE Tilbe Gürcistan'da olacak ve gecede 10 milyon lira kazanacak.

11 /21 GÜLŞEN Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Gülşen, 8,5 milyona anlaştı.

12 /21 SERKAN KAYA Kıbrıs'ta sahne alacak isimlerden birisi olan Serkan Kaya, 8 milyon 516 bin lira kazanacak.

13 /21 ÖZCAN DENİZ Özcan Deniz, Kıbrıs'ta sahne alacak ve 8 milyon lira kazanacak.

14 /21 BÜLENT ERSOY Bülent Ersoy, 7 milyon lira ile Kayseri'de sahne alacak.

15 /21 HADİSE Ünlü isim, Kıbrıs'ta 7 milyon liraya sahne alacak.

16 /21 FUNDA ARAR Yine aynı şekilde Kıbrıs'ta sahne alacak olan Arar, 5 milyon lira kazanacak.

17 /21 SILA Sıla da yeni şarkılarını 5 milyon liraya Kıbrıs'a gelenler için seslendirecek.

18 /21 EDİS Edis ise 4 milyon liraya Aydın'da sahne alacak.

19 /21 İREM DERİCİ Derici, gecede 3,5 milyon lira kazanacak ve diğer isimler gibi Kıbrıs'ta olacak.

20 /21 GÜLBEN ERGEN İzmir'de sahne alacak olan Gülben Ergen, yeni yılda 3 milyon lira kazanacak.