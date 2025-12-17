Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Ünlülerin yeni yıl sahne ücretleri belli oldu: Kazançlarını bir gecede ikiye katlayacaklar

Ünlülerin yeni yıl sahne ücretleri belli oldu: Kazançlarını bir gecede ikiye katlayacaklar

09:1917/12/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Yeni yıl programları sayesinde kazançlarını bir gecede ikiye katlayan ünlülerin, 2026 yılı için konser ücretleri belli oldu. Birçok ünlü ismin sahne alacağı yeni yıl gecesinde en yüksek kazancı elde eden isim ise Tarkan olacak...

2026'ya az bir süre kala hazırlıklar yapılırken, ünlü isimler ise anlaşmalarını bir yıl öncesinden yaptı.

Çoğu ismin, yeni yıl anlaşmalarını bir yıl öncesinden ve dolar üzerinden yaptığı öğrenildi. 

2026 yılını sahnede geçirmeye hazırlanan ünlüler, bir gecede servetini ikiye katlayacak.

ÜCRETLER DUDAK UÇUKLATTI

Otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 75'i görürken, düzenlenecek eğlence programlarının baş isimleri de belli oldu.

Yeni yıl gecesi konser verecek ünlülerin istediği ücretler dudak uçuklattı.

ZİRVENİN SAHİBİ TARKAN

Bu yılın en yüksek sahne ücretini Megastar Tarkan alacak.


Yeni yılı Kıbrıs’ta karşılayacak olan Tarkan, geceden 25 milyon 548 bin kazanarak yeni yıl sahnelerinin rekorunu kıracak.

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Mahsun Kırmızıgül, Kıbrıs'ta sahne alacak ve 19 milyon 200 bin lira kazanacak.

SİBEL CAN

Sibel Can, yeni yılını Kıbrıs'ta kutlayacak ve 12 milyon 800 bin lira kazanacak.

EBRU GÜNDEŞ

10 milyon lira alacak olan Ebru Gündeş, Kıbrıs'ta sahne alacak. 

YILDIZ TİLBE

Tilbe Gürcistan'da olacak ve gecede 10 milyon lira kazanacak. 

GÜLŞEN

Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Gülşen, 8,5 milyona anlaştı.

SERKAN KAYA

Kıbrıs'ta sahne alacak isimlerden birisi olan Serkan Kaya, 8 milyon 516 bin lira kazanacak.

ÖZCAN DENİZ

Özcan Deniz, Kıbrıs'ta sahne alacak ve 8 milyon lira kazanacak.

BÜLENT ERSOY

Bülent Ersoy, 7 milyon lira ile Kayseri'de sahne alacak. 

HADİSE

Ünlü isim, Kıbrıs'ta 7 milyon liraya sahne alacak. 

FUNDA ARAR

Yine aynı şekilde Kıbrıs'ta sahne alacak olan Arar, 5 milyon lira kazanacak.

SILA

Sıla da yeni şarkılarını 5 milyon liraya Kıbrıs'a gelenler için seslendirecek. 

EDİS

Edis ise 4 milyon liraya Aydın'da sahne alacak. 

İREM DERİCİ

Derici, gecede 3,5 milyon lira kazanacak ve diğer isimler gibi Kıbrıs'ta olacak. 

GÜLBEN ERGEN

İzmir'de sahne alacak olan Gülben Ergen, yeni yılda 3 milyon lira kazanacak.

ZEYNEP BASTIK

Bastık, 3 milyon lira ile Kıbrıs'ta sahne alacak isimler arasında yer alıyor. 

#Ünlü
#Ücret
#Yeni Yıl
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS sınavı 2026 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YKS (Üniversite Sınavı) başvuru tarihi belli oldu mu?