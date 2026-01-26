Uzmanlar net şekilde uyardı: 'İzmir'in altyapısı felakete davetiye çıkartıyor'

Plansız kentleşme ve altyapı yetersizliği nedeniyle felaketlerle karşılaşılmasının son derece olağan olduğunu söyleyen Önalan, "Kentin altyapısı çok kötü, felakete davetiye çıkarıyor. Derenin akmasına izin verilmez, ıslah edilmez ve önüne bina yapılırsa, orman yangınları sonucunda bitki örtüsü yok olursa bu felaketlerle sürekli karşılaşılır. Her yere ev ve kentin dokusuna uygun olmayan gökdelenler yapılıyor. Gökdelenlerin altyapıları yetersiz. Kent artık nüfusu taşımıyor, dolayısıyla yağan her yağmur, olan her doğa olayı kente felaket olarak dönüyor. Karşılaştığımız durumun hiç sürpriz bir yanı yok. Bu kentleşmenin sonucunda olabilecek bir durum. Yağışlar devam ettiği müddetçe daha büyük felaketlerle karşılaşma durumumuz olacak" dedi.