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Yaz sıcaklarında sinsi tehlike kapıda: Yemekten sonraki ilk 3 saate dikkat

Yaz sıcaklarında sinsi tehlike kapıda: Yemekten sonraki ilk 3 saate dikkat

13:0430/06/2026, Salı
IHA
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Havaların ısınmasıyla birlikte gıda zehirlenmesi vakalarında patlama yaşanıyor. Uzman isim, dışarıda sıkça tüketilen tavuk döner, tavuklu pilav, mayonezli yiyecekler ve kremalı tatlılara karşı kırmızı alarm verdi. Yemek yedikten sonraki ilk 3 saatte başlayan o sinsi belirtilere dikkat.

Yaz sıcaklarıyla gıda kaynaklı enfeksiyonlarda artış yaşanırken uzmanlar hem tüketilen gıdalar hem de havuz hijyeni konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. özellikle uygun şartlarda muhafaza edilmeyen gıdaların ishal, bulantı ve kusmaya neden olabileceğini ifade ederek ağır vakalarda hastaneye başvurunun geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.

"Tavuk döner, tavuklu pilav ve kremalı tatlılara dikkat"

Riskli gıdalar hakkında bilgi veren Hraloğlu, "Tavuk döner, tavuklu pilav, sade pilav, mayonez içeren yiyecekler ile kremalı pasta ve tatlılar kısa sürede bakteri üremesine ve toksin oluşumuna neden olabilir. Tüketilmeyecek gıdalar dışarıda bekletilmemeli, buzdolabında saklanmalıdır. Dışarıdan yemek satın alırken ise hijyen şartlarda güvenilen işletmeler tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.

İlk 3 saat kritik

Gıda zehirlenmesinin belirtilerine değinen Hraloğlu, "Yemek yedikten sonraki 3-4 saat içinde ya da ertesi güne kadar bulantı, kusma ve ishal gelişmesi gıda zehirlenmesini düşündürmelidir. Yüksek ateş, ağızdan sıvı alınamayacak kadar şiddetli kusma veya ağır ishal varsa vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" diye konuştu.

"Çocuklar ve yaşlılarda sıvı kaybı hayati risk oluşturabilir"

Özellikle risk grubundaki bireylerde sıvı kaybının ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Hraloğlu, "Küçük çocuklar, yaşlılar ve böbrek hastalarında gelişen sıvı kaybı tedavi edilmezse hayati tehlikeye neden olabilir. İshal tedavisinde en önemli unsur yeterli sıvı desteğidir. Antibiyotik ise her hastada gerekli değildir ve mutlaka hekim önerisiyle kullanılmalıdır" dedi.

#gıda zehirlenmesi
#tavuk pilav
#kremalı tatlı
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