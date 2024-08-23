Yediklerini yutabilmek için zıplıyordu: Milyonda bir görülen hastalıktan 45 dakikalık operasyonla kurtuldu

Oğlunun akşam yemeklerinden sonra evde zıplayıp, yediklerini yemek borusundan geçirmeye çalıştığını kaydeden Orhan, "Oğlumuz aşağı yukarı 10 seneden bu yana yutamıyor, hiçbir zaman rahat yemek yiyemiyordu. Su dahi boğazından geçmiyordu. Her zaman midesinde ekşime, ağrıma, hep şikayetleri bunlardı. İki ay öncesine kadar hepten kötü oldu artık. Hatta evde de baya bir yattı. Acile götürüyoruz, orada bakıyorlar işte 'bir şeyi yok' diyorlardı. Şu an oğlum 50-52 kilo civarında. Onun yemek yemesi, bizi çok mutlu edecek. O yemek yiyemediği zaman, biz de yiyemiyoruz. Çocuk yemek yiyemediği zaman oturduğu yerden kalkıyor, geziniyor, ne bileyim oradan oraya zıplıyor, bazen kanepenin üzerinden atlıyor, midesinden geçsin diye ama o da geçmiyordu. Sonra üzülüyoruz diye başka odaya gidiyordu. Evin içinde diğer odalarda geziyor, yanımıza içine sindirdiği geliyordu. Masada doğru düzgün yemek yiyemiyordu, ayakta yiyemiyordu, oturduğu yerde yiyemiyordu. Çok rahatsızlandığı zaman acile götürdük, acilde bakıyorlar hiçbir şeyi yok bunun diyorlar, gönderiyorlar. Çok şükür artık dilediğini yiyebilecek" diye konuştu.