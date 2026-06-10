Yeni trafik tabelaları tanıtıldı: Yollarda ilk kez göreceksiniz anlamını kimse bilmiyor

Örneğin, yaya geçidi levhası daha dikkat çekici hale getirilirken, dar yollardaki geçiş önceliğini belirten beyaz ok kuralı aynen korunarak tasarımı güncelleniyor.

"Özel Kurallar" için yeni kategori

Sürücülerin işini kolaylaştırmak adına hız limitleri, park yasakları ve sollama kuralları gibi bölgeye özel şartlar artık tek bir çatı altında, "özel kuralları gösteren trafik levhaları" kategorisinde toplanacak. Bölgelere göre değişen hız sınırları da doğrudan bu tabelaların üzerinde net bir şekilde ilan edilecek.



