Yeni trafik tabelaları tanıtıldı: Yollarda ilk kez göreceksiniz anlamını kimse bilmiyor

Belçika’da 1 Haziran 2027’de yürürlüğe girecek yeni trafik düzenlemesi kapsamında yollarda daha önce kullanılmayan tabelalar ve semboller yer alacak. Trafikte güvenliği artırmayı hedefleyen yeni levhaların anlamları ise merak konusu oldu.
Belçika’da trafik kurallarında bazı önemli değişiklikler hayata geçiriliyor.
Sürücülerden yayalara, bisikletlilerden motosiklet kullanıcılarına kadar tüm yol kullanıcılarını ilgilendiren yeni düzenlemelerin yanı sıra yeni trafik levhaları da konumlandırıldı.
Bu levhalar arasında sis, atlıların yoğun bulunduğu bölgeler ve kaza riski gibi durumlara yönelik uyarılar yer alıyor.
İşte yollarda görmeye başlayacağımız o yeni tabelalar ve anlamları...
A18 Tabelası (Sis Uyarısı): Sürücüleri görüş mesafesinin düşebileceği yoğun sis tehlikesine karşı uyaracak.
A24 Tabelası (Atlı Geçişi): Yolun, binicilerin ve atların yoğun olarak kullandığı bir bölgeden geçtiğini hatırlatacak.
A34 Tabelası (Kaza Riski): İleride bir kaza meydana geldiğini veya o bölgenin yüksek kaza riski taşıdığını bildirecek.
R12 Tabelası (Opsiyonel Bisiklet Yolu): Mecburi olmayan bisiklet hatlarını gösterecek. Bisikletliler bu levhanın olduğu yerlerde isterlerse ana yolu da tercih edebilecek.
Teknolojik ve modern semboller dönemi
Çağın gereksinimlerine ayak uyduran yeni düzenlemeyle birlikte, sokaklarda sıkça görmeye başladığımız elektrikli scooterlar, paylaşımlı araçlar ve kargo/yük bisikletleri (bakfiets) için de özel semboller literatüre giriyor.
Örneğin, yaya geçidi levhası daha dikkat çekici hale getirilirken, dar yollardaki geçiş önceliğini belirten beyaz ok kuralı aynen korunarak tasarımı güncelleniyor.
"Özel Kurallar" için yeni kategori
Sürücülerin işini kolaylaştırmak adına hız limitleri, park yasakları ve sollama kuralları gibi bölgeye özel şartlar artık tek bir çatı altında, "özel kuralları gösteren trafik levhaları" kategorisinde toplanacak. Bölgelere göre değişen hız sınırları da doğrudan bu tabelaların üzerinde net bir şekilde ilan edilecek.