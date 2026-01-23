Yeni Şafak
Yolda kalanların yardımına polis ve jandarma yetişti

Yolda kalanların yardımına polis ve jandarma yetişti

Şanlıurfa’da öğleden sonra başlayan yoğun kar yağışı etkisini arttırarak sürdürüyor. Kent merkezinde yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ederken şehirlerarası yollarda ise trafik adeta durma noktasına geldi. Şanlıurfa ile Gaziantep’i birbirine bağlayan D-400 karayolu da yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Ekipler yolu açmak için yoğun bir çaba harcarken yolda kalan sürücülerin imdadına ise polis ve jandarma ekipleri yetişti. Sürücülere yaşam destek malzemesi desteği sunan güvenlik güçleri iş makinelerinin kademeli olarak yolu açması için önlem aldı.

Şanlıurfa ile Gaziantep’i birbirine bağlayan D-400 karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.

Yolda kalan sürücülerin imdadına ise polis ve jandarma ekipleri yetişti.

Kayganlaşan yolda zaman zaman trafik kazaları da meydana geldi.

Kazalarda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. 

Şanlıurfa ile Suruç ilçesi arasındaki yolda mısır yüklü bir tırın devrildiği öğrenildi.

