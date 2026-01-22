Zirai don vurdu: Hasat tehlikede

İncefikir, “Kentte daha önceden erkenci ve orta erkenci ürünlerin büyük bölümü dalında bulunuyordu ve bu ürünlerde zaten satış sıkıntısı yaşanıyordu. Yaşanan soğuklarla birlikte söz konusu ürünler tamamen ekonomik ömrünü yitirdi. Burada görüldüğü gibi erkenci olarak tabir edilen 'early' cinsi ürünler dalında kaldı. Donun etkisiyle bu ürünler artık satılamayacak duruma geldi. Meyve suyu sanayisine dahi verilemeyecek halde olan ürünlerde küflenme başladı. Ağaç üzerinde kendi kendine küflenen meyveler nedeniyle erkenci ve orta erkenci ürünlerde çok ciddi zarar oluştu” diye konuştu.