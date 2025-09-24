10-12-15 yılda erken emeklilik çıktı: SGK giriş tarihi ile prim yaş günü tablosu

Türkiye'de emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlayamayan sigortalılar için kısmi emeklilik fırsatı öne çıkıyor. SGK düzenlemeleri kapsamında, 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödemesi yapan çalışanlar, belirlenen yaş şartlarını sağladıklarında erken emeklilik hakkı kazanabiliyor. Özellikle sigorta girişi eski tarihlere dayanan ve prim gününü tamamlayamayanlar için sunulan bu avantaj, emeklilik yolunda önemli bir fırsat yaratıyor.
Türkiye'de emeklilik için yeterli prim gününü tamamlayamayan sigortalılar için yeni bir fırsat doğuyor. SGK’nın mevcut düzenlemeleri kapsamında, 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödemesi yapmış olan çalışanlar, gerekli yaş şartlarını sağladıklarında kısmi emeklilik hakkı elde edebiliyor. Özellikle sigorta başlangıcı eski olan ve prim gününü tamamlayamayanlar için büyük avantaj sunan bu uygulama, emeklilik planlarını erkene çekme imkânı sağlıyor.
10 YIL PRİMLE ERKEN EMEKLİLİK ŞANSI
Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesine dayanan çalışanlar, 3600 prim günü (yaklaşık 10 yıl) ile erken emeklilik hakkı kazanabiliyor. Ancak, bu düzenlemeden yararlanabilmek için belirli yaş koşullarını da yerine getirmek gerekiyor.
Kadın sigortalılar 50 yaşını, erkek sigortalılar ise 55 yaşını doldurduklarında, bu düzenleme sayesinde emekli olabiliyorlar.
12.5 YIL PRİMLE EMEKLİ OLMAK
1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar içinse prim gün sayısı 4500'e yükseltilmiş durumda. Bu sigortalılar, 12.5 yıl prim ödemesi ve kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurduklarında, kısmi emeklilik hakkı kazanabiliyorlar. Özellikle uzun yıllar çalışıp prim gün sayısını tamamlayamayanlar için oldukça cazip bir fırsat sunuluyor.
EKSİK PRİM GÜNLERİNİ BORÇLANARAK TAMAMLAMA İMKANI
Sigorta geçmişinde eksik prim günü bulunan sigortalılar, eksik günlerini borçlanma yolu ile tamamlayarak emeklilik hakkı kazanabiliyorlar. Bu, prim günlerini tamamlayamayan ancak erken emekli olmayı hedefleyenler için oldukça faydalı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
Kısmi emeklilik düzenlemeleri, emeklilik hayali kuran ancak prim gün sayısını tamamlayamayan sigortalılar için büyük bir fırsat sunuyor. SGK giriş tarihi ve prim ödeme süresiyle ilgili ayrıntıları dikkatle inceleyerek, bu fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
Erken emeklilik için gerekli şartları taşıyanlar, hem prim günlerini tamamlamak hem de emekli maaşlarını almaya başlamak için adım atabilir.