10-12-15 yılda erken emeklilik çıktı: SGK giriş tarihi ile prim yaş günü tablosu

Türkiye'de emeklilik için yeterli prim gününü tamamlayamayan sigortalılar için yeni bir fırsat doğuyor. SGK’nın mevcut düzenlemeleri kapsamında, 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödemesi yapmış olan çalışanlar, gerekli yaş şartlarını sağladıklarında kısmi emeklilik hakkı elde edebiliyor. Özellikle sigorta başlangıcı eski olan ve prim gününü tamamlayamayanlar için büyük avantaj sunan bu uygulama, emeklilik planlarını erkene çekme imkânı sağlıyor.