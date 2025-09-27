11. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELER: Yeni yargı paketinde af var mı, mahkumlara af çıkacak mı, genel af son durum nedir ?

11. YARGI PAKETİ NELERİ KAPSIYOR?

Adalet Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan Yargı Paketi’nde bilişim suçları, trafik ve kutlamalarda çevre düzenini bozacak hareketlere yönelik önemli adımlar atılacak.

Bakan Tunç açıklamasında pakette yer almasını istediği durumlar arasında kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada havaya ateş açanlar, Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları, telefon dolandırıcılığı, sanal bahis ve kumar ile ilgili önemli konular olduğunu ifade etti. 11. Yargı Paketi'nde hazırlık taslağının milletvekillerine sunulduğunu ifade eden Tunç, Meclis’in açılış tarihine vurgu yaptı.