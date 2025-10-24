16.881 TL alana tek seferde 30.000 TL ödenecek! SSK, BAĞ-KUR, EYT ve 4C'li emekli fark etmeden yararlanacak

İşte özel ve kamu bankaları promosyon ücretleri:

QNB FİNANSBANK

Banka internet sitesinde "15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü" ifadelerini kullanıyor.

Emekli maaşını 31 Temmuz 2025’e kadar QNB’ye taşıyın ve 3 yıl boyunca Bankamızdan alın ve aşağıdaki fırsatlardan yararlanın!

İlk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre SGK promosyonu dahil 15.000 TL’ye varan nakit promosyon, hesapta verilecek 2 yeni otomatik fatura talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ve QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 100’er TL den toplamda yıllık 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL’ye varan emeklilik ödülü!