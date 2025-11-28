16.881 TL EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞİYOR! SSK, Bağ-Kur Emekli Maaşı 2026 Ocak Zammı ne kadar olur?

Emeklilerin gözü yıl sonu rakamlarında… 2026 Ocak ayında yapılacak zam öncesi Kasım ayı enflasyon verileri merakla bekleniyor. Mevcut durumda en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranının ne kadar olacağını sorguluyor. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ile birlikte Ocak zammı ne kadar olacak?

1 /5 Milyonlarca emekli, 2026 Ocak maaşlarını merakla bekliyor. Kasım enflasyonu açıklanmadan kesin zam oranı netleşmezken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin mevcut maaşı 16 bin 881 TL seviyesinde. Enflasyon farkına göre belirlenecek zam oranı ve nihai maaş için gözler TÜİK verilerinde. Peki, Ocak zammı ne kadar olacak?

2 /5 4 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı TÜFE verisi, emekli maaş zammı hesaplamasında kullanılan 4. veri oldu. Böylece 4 aylık enflasyon oranı da netleşti. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında, 2026 Ocak emekli maaş zammı kesinleşmiş olacak.

3 /5 İşte detaylı tablo: Aylara Göre Enflasyon Oranları şu şekilde; Temmuz 2025: %2,06 Ağustos 2025: %2,04 Eylül 2025: %3,23 Ekim 2025: %2,55 Toplam Dört Aylık Enflasyon: %10,25

4 /5 MERKEZ BANKASINA GÖRE ZAM BEKLENTİLERİ Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlere göre beklentilerine göre enflasyon 2025 yılı sonunda yüzde 31.77 olacak. Yılın ikinci yarısı için enflasyon yüzde 12,94 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.94 oranında zam alacak. Oluşan 7.56'lık enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19.39 zam alacak.