2026 asgari ücret için beklenen iki oran! 22 bin 104 TL asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET BAŞKA KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Asgari ücret artışı yalnızca çalışanları değil, birçok sosyal ve mali ödemeyi de etkileyecek.

İşsizlik maaşı alt ve üst sınırları artacak.

Kıdem ve ihbar tazminatları ile rapor parası (iş göremezlik ödeneği) yükselecek.

Doğum iznindeki annelere ödenen iş göremezlik parası artacak.

İŞKUR’un yarı zamanlı çalışan annelere yaptığı ödemeler zamlanacak.

Stajyerlere verilecek en düşük ücret yeni asgari ücretle güncellenecek.

Asgari ücretteki artış, sosyal yardımlardan yararlanmayı kolaylaştırırken, sigorta ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de yükselecek. Ayrıca yeni ücret, en düşük ve en yüksek borçlanma tutarlarına doğrudan yansıyacak.