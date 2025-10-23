2026 asgari ücret için beklenen iki oran! 22 bin 104 TL asgari ücret ne kadar olacak?

Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren 2026 asgari ücret belirleme süreci resmen başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışma takvimini belirlemek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda toplandı. Yeni yılda geçerli olacak ücret için pazarlık trafiği böylece start aldı.
Milyonlarca çalışan için kritik öneme sahip 2026 asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Üçlü Danışma Kurulu, Çalışma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemin takvimini ve Tespit Komisyonu’nun yol haritasını ele aldı. Önümüzdeki süreçte enflasyon, yaşam maliyetleri ve işveren yükü gibi başlıklar belirleyici olacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücret, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilciden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın görevlendirdiği üyelerden biri başkanlık görevini üstleniyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar alıyor. Oyların eşit çıkması halinde ise başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılıyor.
2026’da uygulanacak asgari ücretin bu yılın sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.
ASGARİ ÜCRETE VERGİ DESTEĞİ SÜRECEK Mİ?
2022 yılı Ocak ayından itibaren asgari ücret gelir vergisi dışı tutuldu. Bu uygulamadan yalnızca asgari ücretliler değil, tüm çalışanlar yararlanıyor.
Vergi istisnası 2026 yılında da devam edecek.
2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde, vergi istisnasının çalışanların gelirine 1 trilyon 92 milyar lira katkı sağlaması öngörüldü.
VERGİ AVANTAJININ DEVAM ETMESİ NE ANLAMA GELİYOR?
Asgari ücret arttıkça, çalışanların vergi dışı kazanç tutarı da artıyor. Bu durum, işverenle brüt ücret üzerinden anlaşan çalışanlara doğrudan yansıyor.
Yani asgari ücret kadar kazanç vergi dışı kaldığı için, brüt maaşla çalışanlar avantaj elde ediyor.
Ancak net maaşla anlaşan çalışanlarda bu vergi avantajı işverenlere yansıyor.
DİĞER ÇALIŞANLARA NASIL YANSIYACAK?
Asgari ücrette yapılacak artış, özel sektördeki diğer çalışanların maaş artışları için referans olacak.
Bu nedenle, asgari ücret yükseldikçe özel sektörde daha yüksek maaş alan çalışanların ücretleri de yeniden düzenlenecek.
ASGARİ ÜCRET BAŞKA KİMLERİ ETKİLEYECEK?
Asgari ücret artışı yalnızca çalışanları değil, birçok sosyal ve mali ödemeyi de etkileyecek.
İşsizlik maaşı alt ve üst sınırları artacak.
Kıdem ve ihbar tazminatları ile rapor parası (iş göremezlik ödeneği) yükselecek.
Doğum iznindeki annelere ödenen iş göremezlik parası artacak.
İŞKUR’un yarı zamanlı çalışan annelere yaptığı ödemeler zamlanacak.
Stajyerlere verilecek en düşük ücret yeni asgari ücretle güncellenecek.
Asgari ücretteki artış, sosyal yardımlardan yararlanmayı kolaylaştırırken, sigorta ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de yükselecek. Ayrıca yeni ücret, en düşük ve en yüksek borçlanma tutarlarına doğrudan yansıyacak.