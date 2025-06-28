29 Haziran 2025 Türkiye geneli hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da yağış bekleniyor mu?





HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Marmara’nın kuzeyi ve doğusunda hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. Bugün (Cumartesi) Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Yarın gece saatlerinde ise İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi ve Sakarya’nın kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Vatandaşların özellikle gece saatlerinde dikkatli olması, ani yağışlara karşı tedbirli bulunması gerekiyor.







