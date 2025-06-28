29 Haziran 2025 Türkiye geneli hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da yağış bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 29 Haziran Pazar gecesi İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Türkiye genelinde ise kuzey kesimlerde yer yer yağış geçişleri beklenirken, diğer bölgelerde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Sıcaklıkların Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinde, iç ve güney kesimlerde ise normallerin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
HANGİ İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Marmara’nın kuzeyi ve doğusunda hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. Bugün (Cumartesi) Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Yarın gece saatlerinde ise İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir’in kuzeyi ve Sakarya’nın kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Vatandaşların özellikle gece saatlerinde dikkatli olması, ani yağışlara karşı tedbirli bulunması gerekiyor.
HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?
Yeni haftaya girerken hava sıcaklıkları, Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Özellikle iç ve güney kesimlerde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Aşırı sıcaklara karşı özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar ve çocuklar için tedbir alınması öneriliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI YAPILDI
Meteoroloji, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de rüzgarın 40-70 km/saat hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini açıkladı. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksama gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
BAZI İLLERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İSTANBUL: 32°C – Parçalı, zamanla çok bulutlu. Pazar gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
ANKARA: 34°C – Az bulutlu ve açık.
İZMİR: 38°C – Az bulutlu ve açık.
ADANA: 35°C – Az bulutlu ve açık.
TRABZON: 25°C – Parçalı ve çok bulutlu. Pazar gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.
ERZURUM: 31°C – Az bulutlu ve açık.
DİYARBAKIR: 42°C – Az bulutlu ve açık.
GAZİANTEP: 40°C – Az bulutlu ve açık.