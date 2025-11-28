Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: Memurlara 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, çıkacak mı, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: Memurlara 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, çıkacak mı, kimlere verilecek?

17:0128/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Birinci dereceye ulaşmış ve 25 yıl hizmet süresini tamamlamış kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi, memurlar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Düzenlemenin Meclis’e sunulması beklenirken, kamu çalışanları gelişmeleri yakından izliyor. İşte 3600 ek gösterge konusunda son durum...

Memurların uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi, ev hanımlarına prim desteği ve taşeron işçilere kadro verilmesi gibi önemli reformlar gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşmeleri süren torba yasa tasarısı, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri içeriyor. Özellikle birinci dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi için çalışmalar hız kazandı.

86 maddelik tasarının daha önce kabul edilen 55 maddesine ek olarak, taşeron işçilere kadro verilmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi, ev hanımlarına erken emeklilik fırsatı ve Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 7200’e indirilmesi gibi önemli reformlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye devam ediyor.

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesini öngören düzenleme için gözler gelecek müjdeli habere çevrildi.

Memur konfederasyonlarıyla yapılacak çalışmaların tamamlanmasının ardından Meclis’e sunulması beklenen düzenleme, önceki yasada kapsam dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerini kapsayacak.

3600 ek gösterge düzenlemesinden 500 binden fazla memur faydalanacak. Düzenlemenin hayata geçmesiyle emekli memurların aylıklarında artış sağlanacak.

﻿Aynı zamanda, ek göstergeyle birlikte emekli ikramiyelerinde de yükselme olacak, böylece emekli maaşları önemli ölçüde iyileşecek.

#3600 ek gösterge
#3600 ek gösterge kapsamı
#3600 ek gösterge torba yasa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TÜVTÜRK araç muayene ücretleri ne kadar oldu?