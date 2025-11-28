3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: Memurlara 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, çıkacak mı, kimlere verilecek?

Birinci dereceye ulaşmış ve 25 yıl hizmet süresini tamamlamış kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi, memurlar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Düzenlemenin Meclis’e sunulması beklenirken, kamu çalışanları gelişmeleri yakından izliyor. İşte 3600 ek gösterge konusunda son durum...
Memurların uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi, Bağ-Kur prim gün sayısının 7200’e düşürülmesi, ev hanımlarına prim desteği ve taşeron işçilere kadro verilmesi gibi önemli reformlar gündemdeki yerini koruyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşmeleri süren torba yasa tasarısı, milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiren düzenlemeleri içeriyor. Özellikle birinci dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi için çalışmalar hız kazandı.
86 maddelik tasarının daha önce kabul edilen 55 maddesine ek olarak, taşeron işçilere kadro verilmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesi, ev hanımlarına erken emeklilik fırsatı ve Bağ-Kur sigortalıları için prim gün sayısının 7200’e indirilmesi gibi önemli reformlar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmeye devam ediyor.
Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesini öngören düzenleme için gözler gelecek müjdeli habere çevrildi.
Memur konfederasyonlarıyla yapılacak çalışmaların tamamlanmasının ardından Meclis’e sunulması beklenen düzenleme, önceki yasada kapsam dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerini kapsayacak.
3600 ek gösterge düzenlemesinden 500 binden fazla memur faydalanacak. Düzenlemenin hayata geçmesiyle emekli memurların aylıklarında artış sağlanacak.
Aynı zamanda, ek göstergeyle birlikte emekli ikramiyelerinde de yükselme olacak, böylece emekli maaşları önemli ölçüde iyileşecek.