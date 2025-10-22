5 YIL ERKEN EMEKLİLİK ŞARTI AÇIKLANDI! 1999 sonrası sigortalı olanlara 7200 gün yaş grafiği oluştu

1 Mayıs 2008 sonrası sigortalılığı başlayanlar için ise, 9.000 gün prim şartı ve kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı geçerli olacak. Bu yaş, kademeli olarak 65’e kadar artıyor. Ancak, yapılacak 1.800 günlük indirim ile 1 Mayıs 2008 sonrasında sigortası başlayan Bağ-Kur’lular da 7.200 günle emekli olabilecekler. Yine, yaş şartını tamamlamaları gerekecek.