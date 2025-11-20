20 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu haftanın A101 kataloğu, hem temel ihtiyaçlara hem de avantajlı fırsat ürünlerine geniş yer ayırıyor. Market raflarında kahvaltılık ürünlerden atıştırmalıklara, unlu mamullerden temel mutfak malzemelerine kadar pek çok seçenek öne çıkıyor. Bunun yanı sıra oto bakım ürünlerinde yapılan indirimler tüketicilerin ilgisini çekiyor. Elektronikten kırtasiyeye, ev gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar farklı kategorilerde sunulan kampanyalarla 20 Kasım 2025 A101 kataloğu yine dolu dolu geliyor. İşte, A101 20 Kasım Perşembe aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

A101 ALDIN ALDIN 20 KASIM AKTÜEL İNDİRİMLERİ Toshiba 65" uhd vidaa tv 24,999 TL Toshiba 50' 4k ultra hd vidaa tv 15,999 TL Grundig 55' smart 4k uhd google tv 21,999 TL Onvo 32' frameless hd whale os 10 android led tv 6,299 TL Onvo 40' frameless fhd whale os 10 android qled tv 7,999 TL Gosmart bluetooth kulaklık 439 TL Gosmart bluetooth kulaklık 439 TL Gosmart bluetooth hoparlör 349 TL Gosmart bluetooth kulak içi kulaklık 299 TL Traxmobil 4'ü bir arada kablosuz bluetooth hoparlör 799 TL Hiking a49 cep telefonu 5,299 TL Stanley iceflow flip pipetli termos bardak 0,89 litre 1,799 TL

Seg buzdolabı 11,999 TL Seg buzdolabı 19,000 TL Seg çamalır makinesi 14,999 TL Seg mekanik silindirik termosifon 65 l 6,999 TL Escamp 6500 flat tiny house 385,000 TL Erba karavan 4.00 çekme karavan 299,000 TL Sensation taşınabilir dizel ısıtıcı 5kw 6,799 TL Sensation sabit dizel ısıtıcı 5kw 5,799 TL Stanley klasik paslanmaz çelik termos bardak 0,35 litre 1,199 TL Stanley areolight termos bardak 0,47 litre 1,399 TL Stanley iceflow flip pipetli termos bardak 0,89 litre 1,799 TL



Sinbo standlı mikser 2,999 TL Sinbo cam kettle 699 TL Kiwi elektrikli cezve 289 TL Aprilla profesyonel şarjlı saç sakal kesme makinesi 849 TL Pierre cardin boyun ve sırt masaj aleti 1,199 TL Pierre cardin erkek bakım seti 999 TL Samsung cyclone süpürge 4,799 TL Onvo saç kurutma makinesi 1,499 TL Pierre cardin 5 in 1 şekillendirici set 1,599 TL Pierre cardin 4 başlıklı masaj aleti 799 TL Onvo halı ve koltuk yıkama makinesi 3,799 TL Onvo dijital çay makinesi 1,799 TL Pierre cardin akıllı vücut analiz baskülü 599 TL

Apec apx7 200 cc benzinli motosiklet 99,990 TL Volta vs2 elektrikli moped 29,990 TL Azdome m200 oto araç kamerası 1,299 TL Pirinha mini kompresör 799 TL Piranha dijital hava kompresörü 749 TL Piranha akü takviye cihazı 1,990 TL Piranha güneş enerjili üçgen reflektör 529 TL Piranha araç koltuk desteği 69,50 TL Piranha dijital hava kompresörü 749 TL Noona g-512 telefon tutucu 299 TL Noona nch-034 telefon tutucu 159 TL Piranha ön cam branda 199 TL Piranha oto cam sileceği 75 TL Radyatör antifrizi 3 l 169 TL -21 derece antifrizli cam suyu 5 l 99 TL -30 derece antifrizli cam suyu 5 l 129 TL

Vivaldi seramik basık tencere 599 TL Vivaldi seramik tava 399 TL Vivaldi seramik kapaklı sahan 399 TL Emaye derin tencere 22 cm 399 TL Emaye derin tencere 18 cm 359 TL Emaye bakraç 399 TL Paşabahçe borcam dikdörtgen fırın tepsisi 279 TL Paşabahçe timeless çay bardağı 6'lı 249 TL Paşabahçe allegra su bardağı 3'lü 149 TL Rakle bambu kapaklı cam baharatlık seti 3'lü 149 TL Bambu sunum tahtası 179 TL Bambu kapaklı borosilikat line yağlık 249 TL Ayaklı cam sunum kasesi 129 TL Keramika seramik fincan seti 2'li 155 TL Katlanabilir çok amaçlı ahşap tepsi 249 TL Süzgeçli kesim panosu 49,50 TL Mini süzgeç 15 TL Süzgeç 2'li 84,50 TL Borosilikat kupa 3'lü 99,50 TL Frenc press 149 TL 3 katlı tekerlekli raf 199 TL Tuzluk seti 2'li 59,50 TL Kristal peçetelik 59,50 TL Boncuk kulplu cam kupa 2'li 149 TL Deterjan hazneli süngerli bulaşıklık 64,50 TL Stand sıvı sabunluk seti 2'li 249 TL Kare tepsi 59,50 TL Oval tepsi 59,50 TL 2 katlı patates ve soğan sepeti 499 TL Emaye fırın tepsisi çeşitleri 169 TL