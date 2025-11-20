20 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu haftanın A101 kataloğu, hem temel ihtiyaçlara hem de avantajlı fırsat ürünlerine geniş yer ayırıyor. Market raflarında kahvaltılık ürünlerden atıştırmalıklara, unlu mamullerden temel mutfak malzemelerine kadar pek çok seçenek öne çıkıyor. Bunun yanı sıra oto bakım ürünlerinde yapılan indirimler tüketicilerin ilgisini çekiyor. Elektronikten kırtasiyeye, ev gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar farklı kategorilerde sunulan kampanyalarla 20 Kasım 2025 A101 kataloğu yine dolu dolu geliyor. İşte, A101 20 Kasım Perşembe aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.
20 Kasım 2025 A101 aktüel katalog yayınlandı. Bu haftaki A101 kataloğu, hem günlük alışverişlerin vazgeçilmezi temel ürünlere hem de kaçırılmayacak indirimli fırsatlara ev sahipliği yapıyor. Gıda bölümünde zengin kahvaltılık çeşitleri, pratik atıştırmalıklar ve uygun fiyatlı temel ihtiyaçlar dikkat çekerken, oto bakım ve araç aksesuarlarında büyük indirimler sürüyor. Bunun yanı sıra elektronik ürünler, kırtasiye malzemeleri, tekstil ve ev yaşamına yönelik birbirinden cazip kampanyalar da raflarda yerini aldı. Peki bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamında neler var? İşte, A101 20 Kasım aktüel ürünleri.
A101 ALDIN ALDIN 20 KASIM AKTÜEL İNDİRİMLERİ
Toshiba 65" uhd vidaa tv 24,999 TL
Toshiba 50' 4k ultra hd vidaa tv 15,999 TL
Grundig 55' smart 4k uhd google tv 21,999 TL
Onvo 32' frameless hd whale os 10 android led tv 6,299 TL
Onvo 40' frameless fhd whale os 10 android qled tv 7,999 TL
Gosmart bluetooth kulaklık 439 TL
Gosmart bluetooth hoparlör 349 TL
Gosmart bluetooth kulak içi kulaklık 299 TL
Traxmobil 4'ü bir arada kablosuz bluetooth hoparlör 799 TL
Hiking a49 cep telefonu 5,299 TL
Stanley iceflow flip pipetli termos bardak 0,89 litre 1,799 TL
Seg buzdolabı 11,999 TL
Seg buzdolabı 19,000 TL
Seg çamalır makinesi 14,999 TL
Seg mekanik silindirik termosifon 65 l 6,999 TL
Escamp 6500 flat tiny house 385,000 TL
Erba karavan 4.00 çekme karavan 299,000 TL
Sensation taşınabilir dizel ısıtıcı 5kw 6,799 TL
Sensation sabit dizel ısıtıcı 5kw 5,799 TL
Stanley klasik paslanmaz çelik termos bardak 0,35 litre 1,199 TL
Stanley areolight termos bardak 0,47 litre 1,399 TL
Sinbo standlı mikser 2,999 TL
Sinbo cam kettle 699 TL
Kiwi elektrikli cezve 289 TL
Aprilla profesyonel şarjlı saç sakal kesme makinesi 849 TL
Pierre cardin boyun ve sırt masaj aleti 1,199 TL
Pierre cardin erkek bakım seti 999 TL
Samsung cyclone süpürge 4,799 TL
Onvo saç kurutma makinesi 1,499 TL
Pierre cardin 5 in 1 şekillendirici set 1,599 TL
Pierre cardin 4 başlıklı masaj aleti 799 TL
Onvo halı ve koltuk yıkama makinesi 3,799 TL
Onvo dijital çay makinesi 1,799 TL
Pierre cardin akıllı vücut analiz baskülü 599 TL
Apec apx7 200 cc benzinli motosiklet 99,990 TL
Volta vs2 elektrikli moped 29,990 TL
Azdome m200 oto araç kamerası 1,299 TL
Pirinha mini kompresör 799 TL
Piranha dijital hava kompresörü 749 TL
Piranha akü takviye cihazı 1,990 TL
Piranha güneş enerjili üçgen reflektör 529 TL
Piranha araç koltuk desteği 69,50 TL
Noona g-512 telefon tutucu 299 TL
Noona nch-034 telefon tutucu 159 TL
Piranha ön cam branda 199 TL
Piranha oto cam sileceği 75 TL
Radyatör antifrizi 3 l 169 TL
-21 derece antifrizli cam suyu 5 l 99 TL
-30 derece antifrizli cam suyu 5 l 129 TL
Vivaldi seramik basık tencere 599 TL
Vivaldi seramik tava 399 TL
Vivaldi seramik kapaklı sahan 399 TL
Emaye derin tencere 22 cm 399 TL
Emaye derin tencere 18 cm 359 TL
Emaye bakraç 399 TL
Paşabahçe borcam dikdörtgen fırın tepsisi 279 TL
Paşabahçe timeless çay bardağı 6'lı 249 TL
Paşabahçe allegra su bardağı 3'lü 149 TL
Rakle bambu kapaklı cam baharatlık seti 3'lü 149 TL
Bambu sunum tahtası 179 TL
Bambu kapaklı borosilikat line yağlık 249 TL
Ayaklı cam sunum kasesi 129 TL
Keramika seramik fincan seti 2'li 155 TL
Katlanabilir çok amaçlı ahşap tepsi 249 TL
Süzgeçli kesim panosu 49,50 TL
Mini süzgeç 15 TL
Süzgeç 2'li 84,50 TL
Borosilikat kupa 3'lü 99,50 TL
Frenc press 149 TL
3 katlı tekerlekli raf 199 TL
Tuzluk seti 2'li 59,50 TL
Kristal peçetelik 59,50 TL
Boncuk kulplu cam kupa 2'li 149 TL
Deterjan hazneli süngerli bulaşıklık 64,50 TL
Stand sıvı sabunluk seti 2'li 249 TL
Kare tepsi 59,50 TL
Oval tepsi 59,50 TL
2 katlı patates ve soğan sepeti 499 TL
Emaye fırın tepsisi çeşitleri 169 TL
Oscar bonel yaylı tek kişilik yaylı yatak 2,499 TL
Nest torba yaylı çift kişilik yatak 5,999 TL
Pötikare masa örtüsü 139 TL
English home koltuk örtüsü 189 TL
Erkek tam fermuarlı polar 299 TL
Kadın ekose oduncu gömlek 349 TL
Erkek ekose oduncu gömlek 379 TL
Kadın kadife tek alt 199 TL
Erkek yarım fermuarlı polar 299 TL
Bebek fermuarlı wellsoft sweatshirt 249 TL
Pierre cardin tek kişilik yün yorgan 849 TL
Pierre cardin çift kişilik yün torgan 999 TL
Pierre cardin yün yastık 299 TL
Silk&blue kız/erkek çocuk soket çorap 3'lü 59,50 TL
Penti çocuk termal tayt 179 TL
Penti kadın termal külotlu çorap 219 TL
Penti kadın termal tayt 219 TL
Kiraz klips toka 2'li 49,50 TL
Mini klips toka 4'lü 79,50 TL
Çıtçıt toka 4'lü 49,50 TL
Yıldız klips toka 49,50 TL
Mini mandal toka 10'lu 49,50 TL
Bandana 99,50 TL
Tüy detaylı bandana 49,50 TL
Kurdela toka ve klips seti 79,50 TL
Tül bandana 2'li 89,50 TL
Kadife taç ve toka 59,50 TL
Ahşap çubuklu ayakkabılık 189 TL
Desenli kozmetik seyahat çantası 149 TL
Orta boy pp valiz 755 TL
Büyük boy pp valiz 875 TL
Kabin boy pp valiz 685 TL
PP makyaj çantası 299 TL