A101 20 Kasım 2025 kataloğu satışta: İşte A101'de bu hafta indirimleri

A101 20 Kasım 2025 kataloğu satışta: İşte A101'de bu hafta indirimleri

13:4720/11/2025, Perşembe
G: 20/11/2025, Perşembe
20 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Bu haftanın A101 kataloğu, hem temel ihtiyaçlara hem de avantajlı fırsat ürünlerine geniş yer ayırıyor. Market raflarında kahvaltılık ürünlerden atıştırmalıklara, unlu mamullerden temel mutfak malzemelerine kadar pek çok seçenek öne çıkıyor. Bunun yanı sıra oto bakım ürünlerinde yapılan indirimler tüketicilerin ilgisini çekiyor. Elektronikten kırtasiyeye, ev gereçlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar farklı kategorilerde sunulan kampanyalarla 20 Kasım 2025 A101 kataloğu yine dolu dolu geliyor. İşte, A101 20 Kasım Perşembe aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi.

20 Kasım 2025 A101 aktüel katalog yayınlandı. Bu haftaki A101 kataloğu, hem günlük alışverişlerin vazgeçilmezi temel ürünlere hem de kaçırılmayacak indirimli fırsatlara ev sahipliği yapıyor. Gıda bölümünde zengin kahvaltılık çeşitleri, pratik atıştırmalıklar ve uygun fiyatlı temel ihtiyaçlar dikkat çekerken, oto bakım ve araç aksesuarlarında büyük indirimler sürüyor. Bunun yanı sıra elektronik ürünler, kırtasiye malzemeleri, tekstil ve ev yaşamına yönelik birbirinden cazip kampanyalar da raflarda yerini aldı. Peki bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamında neler var? İşte, A101 20 Kasım aktüel ürünleri.

A101 ALDIN ALDIN 20 KASIM AKTÜEL İNDİRİMLERİ

Toshiba 65" uhd vidaa tv 24,999 TL

Toshiba 50' 4k ultra hd vidaa tv 15,999 TL

Grundig 55' smart 4k uhd google tv 21,999 TL

Onvo 32' frameless hd whale os 10 android led tv 6,299 TL

Onvo 40' frameless fhd whale os 10 android qled tv 7,999 TL

Gosmart bluetooth kulaklık 439 TL

Gosmart bluetooth kulaklık 439 TL

Gosmart bluetooth hoparlör 349 TL

Gosmart bluetooth kulak içi kulaklık 299 TL

Traxmobil 4'ü bir arada kablosuz bluetooth hoparlör 799 TL

Hiking a49 cep telefonu 5,299 TL

Stanley iceflow flip pipetli termos bardak 0,89 litre 1,799 TL

Seg buzdolabı 11,999 TL

Seg buzdolabı 19,000 TL

Seg çamalır makinesi 14,999 TL

Seg mekanik silindirik termosifon 65 l 6,999 TL

Escamp 6500 flat tiny house 385,000 TL

Erba karavan 4.00 çekme karavan 299,000 TL

Sensation taşınabilir dizel ısıtıcı 5kw 6,799 TL

Sensation sabit dizel ısıtıcı 5kw 5,799 TL

Stanley klasik paslanmaz çelik termos bardak 0,35 litre 1,199 TL

Stanley areolight termos bardak 0,47 litre 1,399 TL

Stanley iceflow flip pipetli termos bardak 0,89 litre 1,799 TL


Sinbo standlı mikser 2,999 TL

Sinbo cam kettle 699 TL

Kiwi elektrikli cezve 289 TL

Aprilla profesyonel şarjlı saç sakal kesme makinesi 849 TL

Pierre cardin boyun ve sırt masaj aleti 1,199 TL

Pierre cardin erkek bakım seti 999 TL

Samsung cyclone süpürge 4,799 TL

Onvo saç kurutma makinesi 1,499 TL

Pierre cardin 5 in 1 şekillendirici set 1,599 TL

Pierre cardin 4 başlıklı masaj aleti 799 TL

Onvo halı ve koltuk yıkama makinesi 3,799 TL

Onvo dijital çay makinesi 1,799 TL

Pierre cardin akıllı vücut analiz baskülü 599 TL

Apec apx7 200 cc benzinli motosiklet 99,990 TL

Volta vs2 elektrikli moped 29,990 TL

Azdome m200 oto araç kamerası 1,299 TL

Pirinha mini kompresör 799 TL

Piranha dijital hava kompresörü 749 TL

Piranha akü takviye cihazı 1,990 TL

Piranha güneş enerjili üçgen reflektör 529 TL

Piranha araç koltuk desteği 69,50 TL

Piranha dijital hava kompresörü 749 TL

Noona g-512 telefon tutucu 299 TL

Noona nch-034 telefon tutucu 159 TL

Piranha ön cam branda 199 TL

Piranha oto cam sileceği 75 TL

Radyatör antifrizi 3 l 169 TL

-21 derece antifrizli cam suyu 5 l 99 TL

-30 derece antifrizli cam suyu 5 l 129 TL

Vivaldi seramik basık tencere 599 TL

Vivaldi seramik tava 399 TL

Vivaldi seramik kapaklı sahan 399 TL

Emaye derin tencere 22 cm 399 TL

Emaye derin tencere 18 cm 359 TL

Emaye bakraç 399 TL

Paşabahçe borcam dikdörtgen fırın tepsisi 279 TL

Paşabahçe timeless çay bardağı 6'lı 249 TL

Paşabahçe allegra su bardağı 3'lü 149 TL

Rakle bambu kapaklı cam baharatlık seti 3'lü 149 TL

Bambu sunum tahtası 179 TL

Bambu kapaklı borosilikat line yağlık 249 TL

Ayaklı cam sunum kasesi 129 TL

Keramika seramik fincan seti 2'li 155 TL

Katlanabilir çok amaçlı ahşap tepsi 249 TL

Süzgeçli kesim panosu 49,50 TL

Mini süzgeç 15 TL

Süzgeç 2'li 84,50 TL

Borosilikat kupa 3'lü 99,50 TL

Frenc press 149 TL

3 katlı tekerlekli raf 199 TL

Tuzluk seti 2'li 59,50 TL

Kristal peçetelik 59,50 TL

Boncuk kulplu cam kupa 2'li 149 TL

Deterjan hazneli süngerli bulaşıklık 64,50 TL

Stand sıvı sabunluk seti 2'li 249 TL

Kare tepsi 59,50 TL

Oval tepsi 59,50 TL

2 katlı patates ve soğan sepeti 499 TL

Emaye fırın tepsisi çeşitleri 169 TL

Oscar bonel yaylı tek kişilik yaylı yatak 2,499 TL

Nest torba yaylı çift kişilik yatak 5,999 TL

Pötikare masa örtüsü 139 TL

English home koltuk örtüsü 189 TL

Erkek tam fermuarlı polar 299 TL

Kadın ekose oduncu gömlek 349 TL

Erkek ekose oduncu gömlek 379 TL

Kadın kadife tek alt 199 TL

Erkek yarım fermuarlı polar 299 TL

Bebek fermuarlı wellsoft sweatshirt 249 TL

Pierre cardin tek kişilik yün yorgan 849 TL

Pierre cardin çift kişilik yün torgan 999 TL

Pierre cardin yün yastık 299 TL

Silk&blue kız/erkek çocuk soket çorap 3'lü 59,50 TL

Penti çocuk termal tayt 179 TL

Penti kadın termal külotlu çorap 219 TL

Penti kadın termal tayt 219 TL

Kiraz klips toka 2'li 49,50 TL

Mini klips toka 4'lü 79,50 TL

Çıtçıt toka 4'lü 49,50 TL

Yıldız klips toka 49,50 TL

Mini mandal toka 10'lu 49,50 TL

Bandana 99,50 TL

Tüy detaylı bandana 49,50 TL

Kurdela toka ve klips seti 79,50 TL

Tül bandana 2'li 89,50 TL

Kadife taç ve toka 59,50 TL

Ahşap çubuklu ayakkabılık 189 TL

Desenli kozmetik seyahat çantası 149 TL

Orta boy pp valiz 755 TL

Büyük boy pp valiz 875 TL

Kabin boy pp valiz 685 TL

PP makyaj çantası 299 TL

