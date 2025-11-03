TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesinde başvurular 10 Kasım’da başlayacak, başvuru bedeli 5.000 TL olarak açıklandı. TOKİ başvuruları, Ziraat, Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak. İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Projeyle Adana’da 12 bin 292 konut inşa edilecek. Peki Adana’da TOKİ konutları nereye hangi ilçelere yapılacak?
TOKİ tarafından Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek. Bu kapsamda başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin, 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin ve 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. 500 bin sosyal konut projesinde Adana’da 12 bin 292 konut inşa edilecek. Peki Adana’da TOKİ konutları nereye hangi ilçelere yapılacak?
Adana’da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Adana’da Adapazarı, Çukurova, Sarıçam, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisali, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli, Yumurtalık ilçesine TOKİ konutları yapılacak.
TOKİ 12 bin 292 sosyal konut Adana’nın hangi ilçesinde ne kadar yapılacak?
TOKİ tarafından Adana’da yapılacak 12 bin 292 sosyal konutun ilçelere göre dağılımı şu şekilde olacak:
TOKİ 500 bin sosyal konutlara kimler başvurabilir?
18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.
Büyükşehirlerdekiler TOKİ 500 bin sosyal konuta nasıl başvuracak, ilçe oturanlar il merkezindeki projeye başvurabilir mi?
“500 Bin Sosyal Konut Projesinde” ikamet ile ilgili; İl Merkezinde yapılan projeler için İl Merkezinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
İlçede yapılan projeler için İlçede, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
Beldede yapılan projeler için Beldede, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması (Adrese dayalı kayıt sistemine göre),
Büyükşehirlerde İl Merkezindeki İlçelerde ikamet edenler İlçe ayrımı olmadan İl merkezinde yapılan projeye başvuru yapabileceklerdir.
İkamet edilen İlçede kampanya kapsamında proje bulunmaması durumunda; İl Merkezindeki Projelere başvuru yapılabilecektir.