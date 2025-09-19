AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON GELİŞMELER: 10 bin öğretmen ataması branş ve kadro açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasını tamamlamasının ardından, bu kez ikinci etap için hazırlıklar gündeme geldi. Bakanlığın 10 bin kontenjanı Milli Eğitim Akademisi bünyesinde öğretmen adaylarına ayırmayı planladığı belirtiliyor.
15 bin öğretmenin atama süreci tamamlandı. Şimdi ise öğretmen adaylarının gözü kulağı ikinci atama takviminde. Milli Eğitim Akademisi bünyesinde yapılacak 10 bin atama için branş dağılımı ve tarihlerin açıklanması bekleniyor.
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Atama takvimiyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Eğitim camiası, MEB'in duyuracağı atama takvimi ve başvuru kılavuzu ile net tarihlere ulaşacak.
Sürecin açıklanmasının ardından adaylar, e-Devlet ve MEBBİS üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
MEB'DEN TARİH AÇIKLAMASI
MEB'den daha önce konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
"Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir."