Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. 2 Temmuz tarihinde benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 2 Temmuz 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: