Akaryakıta indirim hazırlığı: Benzin ve Motorinde fiyatlar düşüyor mu? 8 Ekim’de akaryakıta indirim geliyor mu? İşte güncel fiyatlar

Araç sahipleri rahatlayacak

Son haftalarda gelen zamların ardından bu indirimin hem bireysel sürücüler hem de lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için nefes aldırıcı bir gelişme olduğu belirtiliyor.





Taşımacılık maliyetlerinin düşmesi, ilerleyen günlerde market fiyatları, nakliye ücretleri ve lojistik giderlerine de dolaylı olarak yansıyabilir. Ancak uzmanlar, petrol piyasasındaki jeopolitik risklerin hâlâ yüksek olduğunu, fiyatlarda ani sıçramaların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle Ukrayna’nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları ve Ortadoğu’daki gerilim, küresel petrol arzı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.