Akaryakıta indirim hazırlığı: Benzin ve Motorinde fiyatlar düşüyor mu? 8 Ekim’de akaryakıta indirim geliyor mu? İşte güncel fiyatlar

18:367/10/2025, Salı
Brent petrol piyasalarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında yeniden indirimi gündeme taşıdı. Sektör kaynaklarına göre 8 Ekim 2025 itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında aşağı yönlü bir güncelleme bekleniyor. Küresel petrol arzına ilişkin OPEC+ kararları, dövizdeki denge arayışı ve uluslararası piyasalardaki gelişmeler, Türkiye’deki pompa fiyatlarına doğrudan yansıyor. Vatandaşlar, 'Benzine indirim mi geldi?', 'Motorinde düşüş var mı?', 'Akaryakıt fiyatları ne olacak?' sorularına yanıt ararken, yeni haftada pompada indirimin etkisi hissedilecek. İşte piyasalardan son gelişmeler ve güncel fiyatlar...

Küresel petrol arzına ilişkin OPEC+ kararları, dövizdeki dengelenme süreci ve Brent petrolün seyrindeki değişim akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde pompada indirimin etkilerinin hissedileceğini belirtiyor.

Akaryakıtta indirim dönemi başlıyor

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki hareketler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar doğrultusunda sürekli değişiyor. Geçtiğimiz haftalarda peş peşe gelen zamların ardından, araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber geldi.


Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 8 Ekim 2025 Çarşamba günü saat

00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere benzine ortalama 1,30 TL, motorine ise 1,38 TL indirim yapılması planlanıyor.


Bu gelişme, hem bireysel araç sahipleri hem de taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar açısından maliyetlerde önemli bir rahatlama sağlayacak.


İndirimin nedeni: Brent petrol ve dolar kuru

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 65,58 dolar seviyesinde işlem görüyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş, son dönemde akaryakıt fiyatlarının aşağı yönlü revize edilmesinde etkili oldu.


Uzmanlara göre, OPEC+ ülkelerinin üretimi temkinli artırma kararı ve döviz kurlarında yaşanan kısmi düşüş, fiyatların dengelenmesine katkı sağladı. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, BAE ve Kazakistan gibi ülkelerin kasım ayında üretimi yalnızca günlük 137 bin varil artırma yönündeki kararı, piyasada “fiyat istikrarı” mesajı olarak yorumlanıyor. Bu tablo, Türkiye’deki pompa fiyatlarına da kısa sürede yansıdı.


7 Ekim 2025 güncel akaryakıt fiyatları


İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,29 TL

Motorin: 54,48 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,13 TL

Motorin: 54,35 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 54,13 TL

Motorin: 55,48 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 54,46 TL

Motorin: 55,81 TL

LPG: 27,53 TL

Araç sahipleri rahatlayacak

Son haftalarda gelen zamların ardından bu indirimin hem bireysel sürücüler hem de lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için nefes aldırıcı bir gelişme olduğu belirtiliyor.


Taşımacılık maliyetlerinin düşmesi, ilerleyen günlerde market fiyatları, nakliye ücretleri ve lojistik giderlerine de dolaylı olarak yansıyabilir. Ancak uzmanlar, petrol piyasasındaki jeopolitik risklerin hâlâ yüksek olduğunu, fiyatlarda ani sıçramaların yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Özellikle Ukrayna’nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırıları ve Ortadoğu’daki gerilim, küresel petrol arzı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent Petrol teknik görünüm

Teknik analizlere göre Brent petrol için 69,30 dolar direnç, 64,06 dolar destek seviyeleri olarak öne çıkıyor. Fiyatların bu aralıkta kalması durumunda, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarında kısa vadede yeni bir zam beklenmiyor.


Ancak döviz kurundaki ani dalgalanmalar veya OPEC ülkelerinden gelecek yeni üretim kararları, pompa fiyatlarını yeniden yukarı çekebilir.

8 Ekim’de pompa fiyatları düşüyor

8 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye genelinde benzine 1,30 TL, motorine 1,38 TL indirim yapılması bekleniyor. Bu indirimle birlikte İstanbul’da motorin fiyatı 53 TL bandına, benzin ise 52 TL seviyelerine yaklaşabilir.


Vatandaşlar, her zamanki gibi E-PDK ve akaryakıt istasyonlarının mobil uygulamaları üzerinden bulundukları ildeki güncel fiyatları takip edebilecek.

