Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geç başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, 7-14 Ekim tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru ekranı 21 Ekim 2025’te erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak, kaç soru sorulacak, sınav kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte detaylar.