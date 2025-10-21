Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) geç başvuru süreci başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 7-14 Ekim tarihleri arasında başvurusunu yapamayan adaylar için geç başvuru ekranı 21 Ekim’de açıldı. 2025 yılının üçüncü ALES oturumu 23 Kasım 2025 Pazar gerçekleştirilecek. Peki ALES geç başvuru ücreti ne kadar? İşte sınava ilişkin detaylar.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geç başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre, 7-14 Ekim tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru ekranı 21 Ekim 2025’te erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM’nin AİS sistemi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman yapılacak, kaç soru sorulacak, sınav kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte detaylar.
ALES/3 geç başvurusu ne zaman sona erecek?
ALES geç başvurusu bugün saat 23.59’a kadara kadar tamamlanacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin resmi sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak gerçekleştirebiliyor.
ALES geç başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre, 2025-ALES/3 geç başvuru ücreti 1.275 TL olarak belirlendi. Adaylar ödemelerini ÖSYM’nin e-ödeme sistemi veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapabiliyor. Ödemelerin aynı gün saat 23.59’a kadar tamamlanması gerekiyor.
ALES geç başvurusu nasıl yapılır?
ALES geç başvurusu, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılıyor. Adaylar, sisteme giriş yaptıktan sonra “2025-ALES/3” seçeneğini işaretleyip gerekli bilgileri dolduruyor. Başvuru işlemi, ücretin belirtilen sürede ödenmesiyle tamamlanıyor.
ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta?
2025 yılının üçüncü ALES oturumu 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde tek oturumda yapılacak ve adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 150 soru yöneltilecek.