Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir indirim daha olacağı varsayımına karşı yaptığı uyarıları sonrası altın fiyatları geri çekilmeye devam ediyor. İslam Memiş, gram altında kısa vadeli düşüşlerin yatırımcıyı korkutmaması gerektiğini söyleyerek “Parası olan beklemesin, elindekinin gramını artırmaya odaklansın.” dedi. İşte güncel gram, çeyrek, cumhuriyet ve yarım altın fiyatları.
Dün dalgalı bir seyir izleyen altın, Fed yetkililerinin gelecek ay yeni bir faiz indirimi olasılığını desteklemekten kaçınmasının ardından değer kaybetti. Spot altın ons başına 4000 doların altına geriledi. Son haftalarda dalgalı seyreden altın piyasasında yatırımcıların gözü yeniden İslam Memiş’e çevrildi. Deneyimli analist, gram altın fiyatlarında 2026 yılı için 8.000 TL seviyesinin gündeme gelebileceğini belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 4 Kasım Salı saat 09:00 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.375,38 TL
Gram altın satış fiyatı 5.376,10 TL
Çeyrek altın fiyatı ne kadar
8.985,00 TL
9.068,00 TL
Yarım altın ne kadar?
17.971,00 TL
18.126,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
35.831,00 TL
36.107,00 TL
Altın fiyatları yükselecek mi?
İslam Memiş, gram altında 2026 yılına yönelik beklentilerini paylaştı. Analiste göre, küresel enflasyon baskısı ve jeopolitik riskler artmaya devam ederse gram altında 8.000 TL seviyesi “matematiksel olarak mümkün” hale gelebilir. Memiş, “Koşullar oluşursa beş haneli rakamları bile konuşabiliriz” dedi.
Memiş, yatırımcıların fiyat hareketlerine odaklanmak yerine birikim miktarını artırması gerektiğini vurguladı. “Elinizde 10 gram varsa 20 gram yapın. 20 gram varsa 40 gram yapın. Fiyatla değil, toplam birikimle ilgilenin” ifadelerini kullandı. Ayrıca kısa vadede satış yapıp geri almanın büyük risk taşıdığını, piyasanın bu tür hareketleri artık tolere etmediğini söyledi.
Memiş, ons altının 3.800 dolar seviyesine kadar gerilemesinin teknik bir düzeltme olduğunu belirtti. “Bu düşüşler uzun vadeli yükseliş trendini bozmaz” diyen analist, 4.888 dolar seviyesini güçlü direnç olarak işaret etti. Gram altın tarafında ise 5.500 - 6.000 TL bandının kısa vadede korunacağını öngördü. Memiş, “Bir süre sonra fiyatları aşağı çeken manipülatörler bu kez yükseliş yönlü algı operasyonu başlatabilir. Bu nedenle yatırımcılar günlük dalgalanmaya değil, uzun vadeli stratejiye odaklanmalı” dedi. Memiş, altın fiyatlarının yalnızca teknik göstergelere bağlı olmadığını, dolar/TL kuru, enerji fiyatları ve Fed’in faiz politikalarının da belirleyici olduğunu söyledi. “Fed bu ay pas geçecek gibi görünüyor. Ancak 2026’ya doğru küresel riskler yeniden artabilir” ifadelerini kullandı.