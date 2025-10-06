Altın ve gümüş el ele yükseliyor: Gram altın 7.000 TL olur mu? Altın mı gümüş mü kazandırır? Ekonomist Bayram 2026 için tahminini açıkladı

Altın piyasasında tarihi bir dönem yaşanıyor. Ons altın 4.000 doları aşarak son 46 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ekonomist Muhammet Bayram, bu artışı “tarihi ralli” olarak tanımlayarak yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu. Bayram’a göre küresel belirsizlikler, ABD’deki federal hükümetin kapanma krizi, Avrupa’daki siyasi istikrarsızlıklar ve Orta Doğu’daki savaş ortamı, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Uzman isim, “Şu anda al-yat dönemi bitti, al-sat dönemi başladı. Yüklü alım yapanlar dikkat etmeli” dedi. Gram altının 2026’da 7.000 TL seviyesine ulaşabileceğini söyleyen Bayram, kısa vadede dalgalanmaların sürebileceğini, uzun vadede ise altının güvenli liman olma özelliğini koruyacağını belirtti. Gümüşte de güçlü yükselişler yaşanırken, Bayram “Altına gücü yetmeyenler için gümüş bu dönemde iyi bir alternatif olabilir” ifadelerini kullandı.
Dünya genelinde güvenli liman arayışı altın fiyatlarını tarihi seviyelere taşıdı. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 4.000 doları aşarak rekor kırdı. Ekonomist Muhammet Bayram, “Bu, son 46 yılın en büyük artışı. Şu anda ‘al-yat’ değil, ‘al-sat’ dönemi başladı” ifadelerini kullandı.
Küresel krizler altına yönelimi artırdı
Bayram’a göre altındaki hızlı yükselişin temel nedeni, ABD’deki federal hükümetin kapanma süreci.
“Washington’da bütçe çıkmazı nedeniyle 750 bin memur işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya. Federal hükümet kapalı olduğu için ekonomik veriler açıklanamıyor. Bu durum piyasaları tedirgin etti ve yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldi” değerlendirmesinde bulundu.
Bayram, ayrıca FED tutanakları ve tarım dışı istihdam verilerinin belirsizliğinin altına olan talebi daha da güçlendirdiğini belirtti.
Avrupa ve Asya’daki çalkantılar altını besliyor
Altın fiyatlarını yukarı çeken bir diğer etken de Avrupa ve Asya piyasalarındaki siyasi dalgalanmalar oldu.
Ekonomist Bayram, “Almanya’nın Avrupa Birliği’nin 2 trilyon euroluk bütçe teklifini reddetmesi, Fransa’da yeni başbakanın istifası ve Japonya’da ilk kadın başbakanın göreve gelmesi piyasaları karıştırdı. Nikkei endeksi yüzde 10’a yakın yükseldi. Bu gelişmeler de yatırımcıların altına yönelmesini hızlandırdı” dedi.
Jeopolitik riskler: Orta Doğu ve Doğu Avrupa etkisi
Altın fiyatlarının yükselmesinde savaşların da payı büyük. Bayram, “Rusya-Ukrayna savaşı bitmedi, sadece fiyatlandı. Gazze’de yaşanan insanlık dramı ise hâlâ sürüyor. Bu tür jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman arayışını kalıcı hale getiriyor” açıklamasında bulundu.
“Şu an al-sat dönemi, yüklü alım yapmayın”
Altındaki sert yükselişin ardından Bayram, küçük yatırımcıyı uyardı:
“Piyasa şu an al-sat dönemine girdi. Büyük meblağlarla alım yapanlar dikkat etmeli. Fiyat 5.000 TL seviyelerine gerilediğinde yeni bir alım fırsatı doğabilir. Ancak kriz çözülür savaşlar son bulursa, altın fiyatı geri çekilebilir.”
Bayram, uzun vadeli yatırımcıların ise “heyecana kapılmadan” altını portföylerinde tutabileceğini ancak manipülatif hareketlere karşı temkinli olmaları gerektiğini söyledi.
Gümüşte de sert yükseliş: “Altına gücü yetmeyenler için fırsat”
Altındaki ralliye gümüş de eşlik etti. Ekonomist Bayram, “Gümüş ons fiyatı 40 dolara dayandı. Bu yıl gümüş, altından daha fazla kazandırdı. Altın yüzde 46 değer kazanırken, gümüşte artış yüzde 50’ye yaklaştı” diyerek yatırımcılara alternatif fırsatlara da dikkat çekti.
2026 için tahmin: Gram altın 7.000 TL olabilir
Bayram, 2026 yılına ilişkin öngörülerini de paylaştı:
“Merkez bankalarının altın rezervlerini artırması ve küresel belirsizliklerin devam etmesi, 2026’da yeni zirveleri gündeme getirebilir. Ons altın 4.500 doları, gram altın ise 7.000 TL’yi görebilir.”
Kuyumcu dolandırıcılığı uyarısı: “Yüzde 10 kâr vaadine kanmayın”
Ekonomist Bayram, yatırımcılara bir de dolandırıcılık uyarısı yaptı:
“Yıllardır tanıdığınız kuyumcu bile olsa, kısa vadede yüzde 10-15 kâr vaadiyle altın teklif ediyorsa uzak durun. Bu tarz vaatlerle binlerce kişi mağdur oluyor. En güvenli yatırım, bankalarda açılan altın hesapları veya altın fonlarıdır.”
Enflasyon ve büyüme hedefi
Bayram son olarak Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu:
“Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,23 olarak açıklandı. 2026 büyüme hedefi yüzde 3,8 civarında. Türkiye hâlâ ağırlıklı olarak tüketimle büyüyor, ihracatın çeşitlendirilmesi gerekiyor. Sene sonu enflasyon beklentimiz ise yüzde 29 civarında. Ekim, kasım ve aralık verileri hedefin tutup tutmayacağını gösterecek.”