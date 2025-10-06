Altın ve gümüş el ele yükseliyor: Gram altın 7.000 TL olur mu? Altın mı gümüş mü kazandırır? Ekonomist Bayram 2026 için tahminini açıkladı

Küresel krizler altına yönelimi artırdı

Bayram’a göre altındaki hızlı yükselişin temel nedeni, ABD’deki federal hükümetin kapanma süreci.





“Washington’da bütçe çıkmazı nedeniyle 750 bin memur işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya. Federal hükümet kapalı olduğu için ekonomik veriler açıklanamıyor. Bu durum piyasaları tedirgin etti ve yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldi” değerlendirmesinde bulundu.





Bayram, ayrıca FED tutanakları ve tarım dışı istihdam verilerinin belirsizliğinin altına olan talebi daha da güçlendirdiğini belirtti.