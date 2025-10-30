Altın ve gümüşte yeni ralli mi başlıyor? Uzmanlardan kritik uyarı

Altın ve gümüş fiyatlarındaki sert geri çekilme yatırımcıları tedirgin etse de, uzmanlar bu hareketi “düşüş değil, hazırlık” olarak yorumluyor. Küresel piyasalarda altın onsu 4.381 dolar zirvesinden 3.960 dolara gerilerken, gümüşte de yüzde 15’i aşan değer kaybı görüldü. Ancak analistlere göre bu tablo, yeni bir ralli öncesi “nefeslenme” dönemi olabilir.
'Altında düşüş değil, davet var'
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, altındaki geri çekilmenin yeni bir yükselişin habercisi olabileceğini belirterek, “Ons altın 2.000 dolarlardan 4.300 dolara gelirken yükselişi Çin ve Rusya merkezli alımlar taşımıştı. Şimdi ise Batılı yatırımcılar piyasadan çıktı. Bu, yeni yatırımcılar için bir davet niteliğinde. Altının 3.800 dolar altına düşmesi için çok büyük küresel bir şok gerekir” dedi.
Atalay’a göre, Çin piyasasında altın fiyatı Londra’ya kıyasla 14 dolar daha pahalı işlem görüyor; bu fark, küresel ölçekte yükseliş beklentisinin hâlâ güçlü olduğuna işaret ediyor.
Gümüş sahneye çıkıyor
Uzmanlara göre yükseliş potansiyeli en az altın kadar yüksek olan bir diğer değerli metal de gümüş.
Gümüşün fiyatı 54 dolar seviyesinden 46 dolara gerilese de, sanayi kaynaklı talep bu metali yeniden öne çıkarıyor.
Gümüşün yıllık üretimi yaklaşık 1 milyon ons, ancak talep 1,2–1,4 milyon ons aralığında. Bu fark, stoklardan karşılanıyor.
GÜMSİAD Başkanı Hüseyin Kaygısız, “Gümüş fiyatı düşse de piyasada fiziksel gümüş bulmak zorlaştı. Hindistan dahil birçok ülkede toptan gümüş kalmadı. Bu tablo 15–20 gün içinde ciddi bir toparlanma sinyali veriyor” açıklamasında bulundu.
Küresel bankalar pozitif
Dünyanın önde gelen yatırım kuruluşları da altın ve gümüşte yukarı yönlü beklentilerini koruyor.
Bank of America, 2026 yılına kadar altının 5.000 dolar/ons seviyesini test edebileceğini, Morgan Stanley ise gümüşte arz-talep dengesizliğinin “fiyat patlaması” yaratabileceğini öngörüyor.