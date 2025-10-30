Altın ve gümüşte yeni ralli mi başlıyor? Uzmanlardan kritik uyarı

'Altında düşüş değil, davet var'





Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, altındaki geri çekilmenin yeni bir yükselişin habercisi olabileceğini belirterek, “Ons altın 2.000 dolarlardan 4.300 dolara gelirken yükselişi Çin ve Rusya merkezli alımlar taşımıştı. Şimdi ise Batılı yatırımcılar piyasadan çıktı. Bu, yeni yatırımcılar için bir davet niteliğinde. Altının 3.800 dolar altına düşmesi için çok büyük küresel bir şok gerekir” dedi.





Atalay’a göre, Çin piyasasında altın fiyatı Londra’ya kıyasla 14 dolar daha pahalı işlem görüyor; bu fark, küresel ölçekte yükseliş beklentisinin hâlâ güçlü olduğuna işaret ediyor.