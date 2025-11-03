Altın yönünü yeniden belirliyor: Kasım ayında altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Uzman isim o seviyeyi işaret etti

Altın piyasasında son haftalarda yaşanan sert dalgalanma yatırımcıyı tedirgin etti. Sert yükselişlerin ardından gelen hızlı düşüşler, “Altın yönünü nereye çevirecek?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kısa vadede düşüş trendinin devam edeceğini ancak uzun vadede gram altında 8 bin TL, ons altında ise 4.888 dolar hedefinin korunacağını açıkladı. İşte piyasalardaki son gelişmeler ile güncel gram, yarım, cumhuriyet, 22 ayar türündeki altın fiyatları...
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların kafasını karıştırdı. Bir yanda jeopolitik riskler ve küresel belirsizlikler, diğer yanda piyasadaki ani iniş çıkışlar... Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyararak kısa vadede düşüş, uzun vadede ise yeni rekorlar beklediğini söyledi.
'Kısa vadede düşüş sürecek'
CNN Türk canlı yayınında konuşan İslam Memiş, ons altında iki haftada yaklaşık 500 dolarlık sert bir satış yaşandığını hatırlatarak, piyasanın hâlâ “sağlıksız ve manipülatif” bir fiyatlamada olduğunu belirtti.
“Altın 2 hafta önce 4.282 doları gördü, ardından 3.885 dolara kadar geriledi. Şu anda 4.026 dolar civarında. Kasım ayında 3.800 dolar seviyesini güçlü bir destek olarak takip ediyoruz,” dedi.
Memiş’e göre Kasım ayı içinde kısa vadeli bir geri çekilme görülecek, ardından altın yeniden yukarı yönlü hareketine devam edecek.
Gram altında 8 bin TL hedefi
Orta ve uzun vadede yükseliş beklentisini koruduğunu vurgulayan Memiş, gelecek yıl için önemli tahminlerde bulundu:
“2026’ya doğru ons altının 4.888 dolar, gram altının ise 8.000 TL seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Ancak bu seviyelerden önce düşüş trendini tamamlamamız gerekiyor.”
Uzman isim, alım için acele edilmemesi gerektiğini söyleyerek, yatırımcıya şu uyarıyı yaptı:
“Altın şu anda biraz dinleniyor. 3.800 dolar seviyesi, yeni alımlar için daha uygun bir zemin olabilir. Panik alım yapanlar yüksekten maliyetlendi. Bu dönemde sabırlı olan kazançlı çıkacak.”
'Uzun vadede altın yine güvenli liman'
Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığını hatırlatan Memiş, jeopolitik riskler, ticaret savaşları ve Afrika’daki gerilimler nedeniyle altının güvenli liman rolünü koruduğunu ifade etti.
“Kısa vadede dalgalanmalar sürse de uzun vadede altın yatırımcısına kazandırmaya devam edecek. Güvenli liman kimliğini yeniden giydi,” dedi.
Altın fiyatlarında son durum (3 Kasım 2025)
Gram altın fiyatı
Alış: 5.430 TL Satış: 5.435 TL
Çeyrek altın fiyatı
Alış:9.080 TL Satış: 9.162 TL
Yarım altın fiyatı
Alış: 18.159 TL Satış: 18.312 TL
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 36.196 TL Satış: 36.470 TL
22 Ayar altın fiyatı
Alış: 5.065 TL Satış: 5.299 TL
Not: Altın fiyatları 3 Kasım 2025 saat 19.06 itibarıyla alınan verilere dayanmaktadır. Fiyatlar anlık olarak değişkenlik göstermektedir.