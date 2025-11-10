Zayıf gelen ekonomik göstergeler ve resesyon endişeleri, yatırımcıların güvenli liman arayışını güçlendirdi. Küresel piyasalarda riskten kaçış eğilimi belirginleşirken, altın yeniden ön plana çıktı. Haftanın ilk işlem gününde ons altın, artan talep ve zayıf dolar etkisiyle kritik direnç seviyelerini test etti. Yeniden 4 bin doların üzerini gördü. İşte güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altın fiyatları bugün kaç TL?
Dünya genelinde ekonomik durgunluk sinyalleri ve artan belirsizlikler, yatırımcıların riskten uzak durmasına neden oldu. Altın fiyatları ABD'de hükümetin yeniden açılmasıyla yükselişe geçti. Ons altın 4 bin dolar seviyesinin üzerini gördü. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından gram fiyatında da yükseliş yaşandı. Gram altın yüzde 1,3'lük yükselişin ardından yeniden 5 bin 500 TL seviyesini aştı. İşte 10 Kasım gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları.
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı 5.524,34 TL
Gram altın satış fiyatı 5.525,10 TL
Çeyrek altın ne kadar?
9.297,00 TL
9.385,00 TL
Yarım altın fiyatı
18.591,00 TL
18.754,00 TL
Cumhuriyet altını ne kadar?
37.069,00 TL
37.390,00 TL
Ata altın ne kadar?
37.190,94 TL
38.130,25 TL
22 ayar bilezik fiyatı
5.193,86 TL
5.238,18 TL
Altın düşer mi yükselir mi? İslam Memiş yıl sonu fiyatı verdi: Üzerinde tamamlayabilir
İslam Memiş, altın fiyatlarındaki bu spekülasyonların 2025’in sonuna kadar süreceğini belirterek, “Aşağıda 3800 dolar seviyesi var. Yukarıda 4200 dolar seviyesi var. Bu bant aralığını mutlaka takip edin. Bir bakacaksınız 4200 dolar. Şaşıracaksınız. Ama iki gün sonra bir bakacaksınız 4000 dolar. Bildiğin soygun. İşte böyle zengin oluyorlar.” dedi.
İslam Memiş, 2026 yıl altın fiyatları ile ilgili öngörülerini de paylaştı. “İlk kez açıklıyorum” diyen İslam Memiş, “Türkiye'de bir ilk yaşanabilir 2026 yılında. Nasıl bir ilk yaşanabilir? Artık Türkiye'de gram altın 4 haneli değil, 5 haneli rakamlar görülebilir, tahminim bu yönde.” dedi.