Alvaro Morata, 2017'de Chelsea'ye katıldı ve UEFA Avrupa Ligi ile FA Cup kazandı. 2019'da Atlético Madrid'e transfer oldu ve burada da başarılı performanslar sergiledi. 2024 yılında AC Milan'a transfer olan Morata, burada da önemli katkılarda bulundu. Ayrıca, İspanya milli takımının kaptanlığını yapmış ve Euro 2024'te takımıyla şampiyonluk yaşamıştır. Peki Alvaro Morata kimdir nereli kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? İşte Alvaro Morata hayatı futbol kariyeri.