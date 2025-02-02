Alvaro Morata, 23 Ekim 1992'de Madrid, İspanya'da doğdu. Futbol kariyerine Real Madrid altyapısında başladı ve 2010 yılında A takıma yükseldi. 2014 yılında Juventus'a transfer oldu ve burada iki Serie A ve iki Coppa Italia şampiyonluğu yaşadı. 2016'da Real Madrid'e geri döndü ve La Liga ile UEFA Şampiyonlar Ligi zaferleri elde etti. İşte Alvaro Morata hayatı, biyografisi ve futbol kariyeri.
Alvaro Morata, 2017'de Chelsea'ye katıldı ve UEFA Avrupa Ligi ile FA Cup kazandı. 2019'da Atlético Madrid'e transfer oldu ve burada da başarılı performanslar sergiledi. 2024 yılında AC Milan'a transfer olan Morata, burada da önemli katkılarda bulundu. Ayrıca, İspanya milli takımının kaptanlığını yapmış ve Euro 2024'te takımıyla şampiyonluk yaşamıştır. Peki Alvaro Morata kimdir nereli kaç yaşında hangi takımlarda oynadı? İşte Alvaro Morata hayatı futbol kariyeri.
Alvaro Morata kimdir?
Alvaro Morata, 23 Ekim 1992 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi. Serie A kulübü Milan'da forvet olarak oynayan ve İspanya milli takımının kaptanlığını yapan İspanyol profesyonel futbolcudur. Futbol tarihinin toplamda en yüksek bonservis ödenen 5. futbolcusudur.
Alvaro Morata nerede hangi takımlarda oynadı?
Kariyerine La Liga kulübü Real Madrid'de başlayan Morata, 2010 yılının sonlarında A takımla ilk maçına çıktı. 2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra 2014 yılında 20 milyon € karşılığında Serie A kulübü Juventus'a transfer oldu ve kulüple geçirdiği her iki sezonda da yerel lig ve Coppa Italia şampiyonluklarını kazandı.
Real Madrid tarafından 30 milyon Avro karşılığında geri alındıktan sonra 2016-17 sezonunda La Liga şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. 2017 yılında Premier League kulübü Chelsea'ye yaklaşık 60 milyon Avroluk kulüp rekoru bir ücret karşılığında katıldı.
Morata, Ocak 2019'da İspanya'ya dönerek Atlético Madrid'e kiralık olarak katıldı ve 1 Temmuz 2020'de kalıcı olarak kulübe katıldı. Morata, 2020'den 2022'ye kadar Juventus'ta kiralık olarak bir dönem daha geçirdi ve Atlético Madrid'de devam etmeden önce Supercoppa Italiana'yı kazandı. Morata, 2024 yılında 13 milyon Avro karşılığında Serie A kulübü AC Milan'a katıldı.
Morata, gençlik düzeyinde İspanya için 34 kez millî formayı giydi ve ülkesinin 2013 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nı kazanmasına yardımcı oldu. A millî formayla ilk maçına 2014 yılında çıktı ve İspanya'yı Euro 2016, Euro 2020, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda temsil etti ve Euro 2024'te takımının kaptanlığını yaptı.
Alvaro Morata futbol kariyeri
Altyapı Kariyeri
2005-2007 Atlético Madrid
2007-2008 Getafe
2008-2010 Real Madrid
Alvaro Morata Profesyonel Kariyeri
Yıllar Takım Maç (Gol)
2010-2013 Real Madrid B 83 (44)
2010-2014 Real Madrid 37 (10)
2014-2016 Juventus 63 (15)
2016-2017 Real Madrid 26 (15)
2017-2020 Chelsea 47 (16)
2019-2020 1 Atlético Madrid (kiralık) 49 (18)
2020-2024 Atlético Madrid 68 (28)
2022-2024 Juventus (kiralık) 67 (20)
2024- Milan 16 (5)
Toplam 456 (171)
Alvaro Morata Milli Takım Kariyeri
2009 İspanya U-17 6 (2)
2010 İspanya U-18 2 (3)
2010-2012 İspanya U-19 13 (11)
2013-2014 İspanya U-21 13 (13)
2014- İspanya 84 (37)
Toplam 118 (66)