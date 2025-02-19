Özellikle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağışların devam ettiğini anlatan Çelik, "Önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz kıyıları hariç tüm yurtta görülecek yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak." diye konuştu.





Çelik, yoğun kar yağışlarının bugün ve yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yarın, cuma ve cumartesi günleri ise Marmara ve Karadeniz'in kuzeyinde görüleceğini söyledi.