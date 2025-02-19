Yurt genelinde etkisini arttırmaya başlayan kar yağışı, Ankara'da da kendisini göstermeye başladı. Kar yağışının ardından öğrenciler ile velileri okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki Ankara'da yarın 20 Şubat okullar tatil mi? Valilik son dakika yaptığı açıklamayla merak edilen bu sorunun yanıtını net bir şekilde verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından son hava durumu tahminlerine göre ülke genelinde sıcaklıkların 4 ila 5 derece azalacağı açıklandı. Kar yağışının etkili olmaya başladığı Ankara'da da okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. İşte başkent Ankara'dan kar tatili ile ilgili gelişmeler.
ANKARA'DA YARIN 20 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından kar tatili de gündeme geldi. Ancak Ankara Valiliği henüz tatil ile ilgili resmi bir açıklama yapmadı. İlerleyen saatlerde açıklama gelmesi durumunda sayfamızda paylaşacağız.
ANKARA VALİSİ ŞAHİN'DEN KAR TATİLİ İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMA
Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışının azaldığını belirtip eğitime ara verilmeyeceğini bildirdi.
Vali'nin X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup ; meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir.
Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır.
YURT GENELİNDE SICAKLIKLAR 4 İLA 5 DERECE AZALACAK
Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, 4 ila 5 derece daha düşecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yurt genelinde şu anda soğuk ve yağışlı bir havanın etkili olduğunu bildiren Çelik, mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların 4 ila 5 derece daha düşeceğini belirtti.
Özellikle kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde yağışların devam ettiğini anlatan Çelik, "Önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz kıyıları hariç tüm yurtta görülecek yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak." diye konuştu.
Çelik, yoğun kar yağışlarının bugün ve yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nde, yarın, cuma ve cumartesi günleri ise Marmara ve Karadeniz'in kuzeyinde görüleceğini söyledi.
- "20 santimetrenin üzerinde kar kalınlıkları bekliyoruz"
İstanbul'da 4 gün boyunca aralıklarla kar yağışı görüleceğini aktaran Çelik, "Kar yağışları özellikle cuma ve cumartesi günleri kuvvetli, yer yer yoğun şekilde olacak. Cuma ve cumartesi günü gerçekleşecek yağışla, 20 santimetrenin üzerinde kar kalınlıkları bekliyoruz." dedi.
Ankara'da çoğunlukla çok bulutlu havanın hakim olacağını, hafif kar yağışlarının görülebileceğini dile getiren Çelik, sıcaklıkların oldukça düşeceğini ifade etti.
Çelik, Ankara'da yarın sıfırın altında 4 derece olan sıcaklığın hafta sonu sıfırın altında 10 dereceye kadar düşeceğini kaydetti.
İzmir'de yağış beklentisinin söz konusu olmadığını bildiren Çelik, "İzmir de soğuk hava sisteminden etkileniyor. En yüksek sıcaklıklar 8-10 derece, en düşük sıcaklıklar 0 derece olacak." şeklinde konuştu.
Ankara'daki kar yağışında son durum
Ankara'da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yurt genelinde etkili olan kar, Ankara'da da etkisini gösterdi. Akşam saatlerine doğru etkisini artıran kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kentin yüksek kesimlerimde cadde, sokak ve parklar karla kaplandı. Kar nedeniyle bazı yollarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Ankara'da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, bin 400 personel ve 630 araçla sahadayız" ifadesini kullandı.