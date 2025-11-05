Geçtiğimiz günlerde Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. Sındırgı'da meydana gelen üst üste depremlerin arından son depremler listesi ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sarsıntılara ilişkin detayları anbean paylaşıyor. Sındırgı merkezli yaşanan depremler Balıkesir çevre illerinde de hissediliyor. Peki, bugün en son nerede deprem oldu? İşte 5 Kasım AFAD ve Kandilli bugün son yaşanan depremler listesi.

Marmara Denizi ve çevresinde yaşanan sarsıntılar, megakent İstanbul'da araştırılıyor. Konuyla ilgili gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne dönerken İstanbul'da deprem mi oldu sorusuna yanıt aranıyor. Eskişehir, İzmir ve Balıkesir deprem haberleri de sosyal medyada paylaşılırken son depremler merak konusu oldu.

BALIKESİR'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilerine göre, saat 03.04’te Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. 3.5 büyülüğündeki deprem, yerin 7.86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.





5 KASIM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle; 2025-11-05 03:04:43 39.21056 28.19333 7.86 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)



BUGÜN DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? Deprem ile ilgili AFAD tarafından 5 Kasım Çarşamba gününe dair belirlenen son depremler şu şekilde: 2025-11-05 08:41:44 39.20611 28.16222 6.32 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 08:35:35 40.77056 29.09361 7.01 ML 1.1 Marmara Denizi - [09.91 km] Adalar (İstanbul) 2025-11-05 08:25:35 39.17944 28.27972 9.92 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 08:24:01 39.57278 41.12917 6.64 ML 1.6 Çat (Erzurum) 2025-11-05 08:18:18 39.21917 28.33889 14.32 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 08:07:34 39.1925 28.19361 4.29 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 08:03:40 39.20611 28.18639 4.96 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 08:00:54 39.18889 28.18056 7.18 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 07:58:26 39.19056 28.14944 6.88 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 07:57:57 39.19361 28.17417 7.19 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 07:53:20 39.20472 28.05194 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 07:46:19 39.19778 28.275 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 07:43:14 39.18167 28.34556 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 07:42:04 39.17333 28.36361 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 07:39:46 39.17167 28.18833 7.21 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 07:39:18 39.19194 28.23722 7.11 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 07:38:21 39.24694 28.13694 9.41 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 07:34:34 39.1875 28.30556 11.8 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 07:28:52 39.17472 28.16139 6.95 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 07:25:36 39.20556 28.25889 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 07:21:45 39.19333 28.14667 11.17 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 07:03:56 39.24167 28.1675 14.26 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 06:54:03 39.18361 28.10028 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 06:48:07 39.18194 28.15333 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 06:46:34 39.15167 28.32083 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 06:41:14 39.21056 28.13833 5.29 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 06:39:57 39.23944 28.17694 9.21 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 06:35:45 39.25278 28.05111 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 06:31:27 39.19139 28.15111 11.54 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 06:26:46 39.22389 28.1625 6.09 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 06:24:53 39.17278 28.32583 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-11-05 06:19:31 39.20667 28.15944 6.19 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)