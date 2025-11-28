Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için sınav tarihleri merak konusu. AÖF güz dönemi vize sınavı 6-7 Aralık’ta yapılacak. Üç oturum şeklinde uygulanacak Açık Öğretim sınavlarında her ders için 20 soru sorulacak. Her sınav için 30 dakika süre verilecek. İşte AÖF sınav tarihleri Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi ile Güz Dönemi ve Bahar Dönemi vize, final tarihleri belli oldu. AÖF sınav takvimine göre, Güz Dönemi Ara Sınavı 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. İşte 2025 AÖF ara sınav takvimi.
2025 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
Güz dönemi ara sınavı: 06-07 Aralık 2025
AÖF güz dönemi final sınavı: 17-18 Ocak 2026
AÖF bahar dönemi ara sınavı: 04-05 Nisan 2026
AÖF bahar dönemi final sınavı: 09-10 Mayıs 2026
AÖF yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026
AÖF SINAV SAATLERİ VE SÜRELERİ
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Anadolu Üniversitesi'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilir. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.