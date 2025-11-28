Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için sınav tarihleri merak konusu. AÖF güz dönemi vize sınavı 6-7 Aralık’ta yapılacak. Üç oturum şeklinde uygulanacak Açık Öğretim sınavlarında her ders için 20 soru sorulacak. Her sınav için 30 dakika süre verilecek. İşte AÖF sınav tarihleri Açıköğretim Fakültesi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

1 /6 Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi akademik takvimi ile Güz Dönemi ve Bahar Dönemi vize, final tarihleri belli oldu. AÖF sınav takvimine göre, Güz Dönemi Ara Sınavı 6-7 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. İşte 2025 AÖF ara sınav takvimi.

2 /6 2025 AÖF SINAVLARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK? Güz dönemi ara sınavı: 06-07 Aralık 2025 AÖF güz dönemi final sınavı: 17-18 Ocak 2026

3 /6 AÖF bahar dönemi ara sınavı: 04-05 Nisan 2026 AÖF bahar dönemi final sınavı: 09-10 Mayıs 2026 AÖF yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026

4 /6 AÖF SINAV SAATLERİ VE SÜRELERİ Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

5 /6 AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? Anadolu Üniversitesi'nin X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı.