Asgari ücret artışı için en güçlü senaryolar: Yeni yılda asgari ücret kaç TL olur? 2026 zam hesapları paylaşıldı

2026’da geçerli olacak yeni asgari ücret için hesaplamalar hızlandı. OVP’deki enflasyon tahminleri ve işçi-işveren beklentileri, ocak ayında uygulanacak ücretin önemli ölçüde artacağına işaret ediyor. Peki asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?, Hangi rakam masada daha güçlü, işçinin cebine ne kadar fark yansıyacak ve işveren maliyeti nasıl değişecek? Tüm tahminler, hesaplamalar ve kulis bilgileriyle yeni asgari ücrete dair merak edilenler…
Türkiye’de milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2026 asgari ücreti için kritik süreç başladı. Aralık ayına girilmesiyle birlikte gözler, işçi–işveren–hükümet üçlüsünü bir araya getirecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrildi. Mevcut durumda net 22.104 TL, brüt 26.005 TL olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda nasıl şekilleneceği, hem ekonomik göstergeler hem de Orta Vadeli Program’daki enflasyon tahminleri doğrultusunda merakla takip ediliyor.
Komisyonun ilk toplantısı aralık ayında
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde toplanacak komisyonun, gelecek hafta ilk oturumunu gerçekleştirmesi bekleniyor. Toplantılarda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını TİSK temsil edecek. Görüşmeler, sosyal diyalog öncelenerek Aralık ayı boyunca en az üç, en fazla dört oturumla sürdürülecek.
Komisyonun hedefi, yeni asgari ücreti 31 Aralık tarihine kadar belirleyip kamuoyuna duyurmak. Belirlenecek rakam, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Ekonomik göstergeler artışın çerçevesini belirliyor
Asgari ücrete yapılacak zam için referans alınan en önemli veri, Orta Vadeli Program’da yer alan yıl sonu enflasyon tahmini. OVP’ye göre 2025 enflasyonu %28,5 seviyesinde öngörülüyor. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda 2026 yılı için asgari ücret artışının da bu orana yakın bir bandın içinde şekillenmesi bekleniyor. İş piyasası uzmanları, hem işveren maliyetlerini hem çalışanların alım gücünü gözeten dengeli bir artışın öne çıkacağını belirtiyor.
İki zam senaryosu öne çıkıyor
Ekonomi çevrelerinde konuşulan hesaplamalara göre, enflasyon bazlı bir artış yapılması halinde net asgari ücretin 28.404 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Yüzde 30’luk bir zam ihtimali ise net maaşı 28.735 TL bandına taşıyor. Her iki senaryoda da yeni asgari ücretin 28 bin lira eşiğinin üzerinde olacağı öngörülüyor.
Brüt ücret tarafında ise hesaplamalar 33 bin liranın üzerini işaret ederken, işverene toplam maliyetin sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primiyle birlikte 2026’da daha da artacağı tahmin ediliyor.
Son yıllardaki zam oranları beklentiyi şekillendiriyor
Türkiye’de asgari ücret artışları özellikle son beş yılda dalgalı bir seyir izledi. 2020’de yüzde 15 ile son dönemin en düşük oranı görülürken, 2023 Ocak ayında yapılan yüzde 54,6’lık artış son yılların en yüksek zammı olarak kayıtlara geçti. Bu tablo, 2026 yılı için tek bir zam oranından ziyade ekonomik gelişmelere göre şekillenecek bir denge arayışına işaret ediyor.
Gözler Aralık sürecinde
7 milyona yakın çalışanı doğrudan ilgilendiren yeni asgari ücret, yalnızca temel ücret seviyesini belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda özel sektördeki diğer ücret gruplarının da referans noktası olacak. Komisyon toplantılarından gelecek açıklamalar, Aralık ayı boyunca gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam edecek.
2026 için beklenen asgari ücret ne kadar olacak?
Orta Vadeli Program’da (OVP) 2025 yıl sonu enflasyonunun %28,5 olarak öngörülmesi, zam beklentilerinin de bu orana odaklanmasına neden oluyor. Ekonomi çevrelerinde konuşulan iki temel senaryo bulunuyor:
1) %28,5 Zam Senaryosu
Bu orana göre 2026’da:
Net asgari ücret: 28.404 TL
Brüt asgari ücret: 33.417 TL olacağı hesaplanıyor.
2) %30 Zam Senaryosu
Bir diğer güçlü ihtimal ise yuvarlak bir artış oranı olan %30:
Net asgari ücret: 28.735 TL
Brüt asgari ücret: 33.807 TL seviyelerine işaret ediyor.
Mevcut ücretle karşılaştırıldığında ne kadar artış var?
En çok konuşulan iki tahmin, asgari ücretin mevcut rakama göre 6.300 TL ile 6.600 TL arasında artacağına işaret ediyor. Buna göre:
Net artış:
%28,5 zam senaryosunda yaklaşık +6.300 TL
%30 zam senaryosunda yaklaşık +6.630 TL
Artış oranı:
%28,5 - %30 aralığında
Bu tablo, 2026’da asgari ücretin 22 bin TL seviyelerinden 28 bin TL’nin üzerine çıkacağını gösteriyor. Böylece çalışanların maaşlarında ciddi bir nominal artış yaşanacak; ancak gerçek alım gücü, yıl sonu enflasyon gerçekleşmesine göre şekillenecek.