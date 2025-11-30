Asgari ücret artışı için en güçlü senaryolar: Yeni yılda asgari ücret kaç TL olur? 2026 zam hesapları paylaşıldı





İki zam senaryosu öne çıkıyor

Ekonomi çevrelerinde konuşulan hesaplamalara göre, enflasyon bazlı bir artış yapılması halinde net asgari ücretin 28.404 TL seviyesine çıkması bekleniyor. Yüzde 30’luk bir zam ihtimali ise net maaşı 28.735 TL bandına taşıyor. Her iki senaryoda da yeni asgari ücretin 28 bin lira eşiğinin üzerinde olacağı öngörülüyor.





Brüt ücret tarafında ise hesaplamalar 33 bin liranın üzerini işaret ederken, işverene toplam maliyetin sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primiyle birlikte 2026’da daha da artacağı tahmin ediliyor.



