ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam yüzde kaç olacak, belli oldu mu?

2025’in Ocak ayında yapılan yüzde 30’luk artışla 22.104 TL’ye çıkan asgari ücret için Temmuz ayında yeni bir zam olup olmayacağı sorusu gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlar yaklaşırken, asgari ücretli çalışanlar da yeniden bir düzenleme olup olmayacağını sorguluyor. Ara zam beklentisinin güçlenmesiyle birlikte, gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Ara zam için resmi adımlar atılırsa, komisyon süreci yeniden başlayabilir.