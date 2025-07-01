ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI SON DAKİKA: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ek zam yüzde kaç olacak, belli oldu mu?

Temmuz ayı yaklaşırken, milyonlarca özel sektör çalışanı ve işveren asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. 2025 yılı başında yüzde 30 zamla 22.104 TL’ye yükselen asgari ücrete yıl içinde ikinci bir artış yapılmasına dair beklentiler yeniden gündemde. Emekli ve memur maaşlarının zamlanacağı bu dönemde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Zam kararı alınırsa, sürece işçi ve işveren temsilcilerinin de dahil olduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu yön verecek.
2025’in Ocak ayında yapılan yüzde 30’luk artışla 22.104 TL’ye çıkan asgari ücret için Temmuz ayında yeni bir zam olup olmayacağı sorusu gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak artışlar yaklaşırken, asgari ücretli çalışanlar da yeniden bir düzenleme olup olmayacağını sorguluyor. Ara zam beklentisinin güçlenmesiyle birlikte, gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Ara zam için resmi adımlar atılırsa, komisyon süreci yeniden başlayabilir.
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ’DA ARA ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücret son olarak 2025 yılının Ocak ayında 17 bin lira seviyesinden yüzde 30’luk artışla birlikte 22 bin 104 liraya yükseltildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada enflasyonda düşüş beklendiğini ve aksilik olması durumunda temmuz ayında ara zammın gündeme gelebileceğini ifade etmişti. 2025 yılının ilk ayı Ocak’ta enflasyon 5.03 olarak açıklanırken sonrasında Şubat ayında düşüş devam ederek 2.27 oldu. Mart’ta enflasyon 3,46 ve Nisan ayında ise yüzde 3 olarak açıklandı. Mayıs ayında enflasyon 1.53’e gerilerken Haziran ayında beklenti anketine göre 1.77 olacağı öngörülüyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının asgari ücret ara zammına ilişkin güncel bir çalışması bulunmuyor. Asgari ücrete zam yapılırken işveren, işçi sendikaları ve hükümet yetkilileri bir araya gelerek ortak karar alıyor. Asgari ücret zammının 2026 yılı Ocak ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.
ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI
Asgari ücrette ara zam ihtimalinin gündeme gelmesiyle birlikte zam hesaplamaları da yapılıyor. Mevcut olan asgari ücret 22 bin 104 lira olarak ödenirken yüzde 20 artış olması durumunda 2 bin 420 lira, yüzde 25 artış olması durumunda 5 bin 526 lira, yüzde 30 olması durumunda ise 6 bin 631 lira yükselecek.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ’DA ARTACAK
Emekli ve memur maaşlarında Temmuz ayında artış yapılacak. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle birlikte kamu çalışanlarının maaşları değişecek.
5 aylık enflasyon verisine göre emekliler şimdiden yüzde 15,10 zam almayı hak etti. Memurların maaşları ise toplu sözleşmeye göre yüzde 5 artacak ve enflasyon farkı da yapılacak.