ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI SON GELİŞMELER: 2025 Asgari ücrette ara zam olacak mı?

ARA ZAM YAPILAN YILLAR

2022 yılına kadar asgari ücret her yıl yalnızca bir kez, Ocak ayında belirlenirken, bu düzen ilk kez 2022'de değişti. Yükselen enflasyon nedeniyle, o yıl hem Ocak hem de Temmuz aylarında olmak üzere iki kez zam yapıldı. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 oranında artış gelirken, Temmuz ayında ek olarak yüzde 30 zam uygulandı.