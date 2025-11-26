Asgari ücrete 2026’da ne kadar zam gelecek? Yüzde 20, 25 ve 30 zamda net-brüt ne kadar olacak? İşte tahminler

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2026 asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Kamuoyunda zam oranı için yüzde 20 ile 30 arasında beklentiler öne çıkarken, bu oranlara göre yeni net ve brüt asgari ücret hesaplamaları da yapılmaya başlandı. İşte 2026 için olası asgari ücret senaryoları…
2026 asgari ücret zammı için yüzde 20, 25 ve 30’luk artış senaryoları gündemde. Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesi yeni yılda geçerli olacak olası net ve brüt asgari ücret tutarları hesaplandı. İşte 2026 için beklenen zam oranları ve yeni asgari ücret rakamları…
2026 asgari ücret için beklenti yükseldi
Asgari ücrette yapılacak artış, uzun süredir kamuoyunun en sıcak başlıklarından biri. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026’da geçerli olacak yeni ücreti belirleyecek. Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre masada yüzde 20 ile yüzde 30 arasında üç farklı artış oranı bulunuyor.
Yüzde 20-30 arası zamda asgari ücret ne kadar olacak?
2025 yılı asgari ücretinin üzerine yapılan zam senaryoları şöyle hesaplanıyor:
* Yüzde 20 Zam Senaryosu
Brüt: 31.206,60 TL
Net: 26.525,60 TL
* Yüzde 25 Zam Senaryosu
Brüt: 32.506,88 TL
Net: 27.630,84 TL
* Yüzde 30 Zam Senaryosu
Brüt: 33.807,15 TL
Net: 28.736,07 TL
Ekonomistlere göre zam aralığı ekonomik göstergeler, enflasyon tahminleri ve işveren maliyetleri dikkate alınarak netleşecek.
2026 asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak?
2026 yılı için komisyon görüşmelerinin yine Aralık ayında başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl süreç şu şekilde ilerlemişti:
10 Aralık: İlk toplantı
16 Aralık: İkinci toplantı
19 Aralık: Üçüncü toplantı
24 Aralık: Son toplantı ve karar
Bu yıl da takvimin benzer şekilde işlemesi bekleniyor.
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Asgari ücret; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından kararlaştırılıyor.
Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması halinde ise başkanın bulunduğu taraf üstün kabul ediliyor.
Milyonlar gözünü Aralık ayına çevirdi
Hem çalışanlar hem işverenler için kritik önem taşıyan 2026 asgari ücret zammı, yılın son ayında netleşecek. Mevcut tabloya göre yüzde 20-30 arası zam senaryosu en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Zam oranının kesinleşmesiyle birlikte çalışanların alacağı yeni net ücret ve işveren maliyetleri de yeniden şekillenecek.