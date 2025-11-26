Asgari ücrete 2026’da ne kadar zam gelecek? Yüzde 20, 25 ve 30 zamda net-brüt ne kadar olacak? İşte tahminler





Milyonlar gözünü Aralık ayına çevirdi





Hem çalışanlar hem işverenler için kritik önem taşıyan 2026 asgari ücret zammı, yılın son ayında netleşecek. Mevcut tabloya göre yüzde 20-30 arası zam senaryosu en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Zam oranının kesinleşmesiyle birlikte çalışanların alacağı yeni net ücret ve işveren maliyetleri de yeniden şekillenecek.