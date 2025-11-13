AUZEF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: AUZEF soru ve cevaplar yayınlandı mı, sonuçları ne zaman açıklanır?

2025-2026 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınav maratonu sona erdi. AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) öğrencileri, 8-9 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde ve KKTC’de gerçekleştirilen sınavların ardından şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak, soru ve cevap anahtarları yayımlandı mı?
AUZEF öğrencileri için sınav heyecanı tamamlandı, şimdi gözler sonuçlarda! 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye genelinde ve KKTC’de yapılan güz dönemi ara sınavlarının ardından “AUZEF sonuçları açıklandı mı?” sorusu gündeme taşındı.
AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF soru ve cevapların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması ve itiraz sürecinin tamamlanması bekleniyor. Sonuçlar ise itiraz sürecinin ve yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Tarihler ise henüz belli değil.
Soru İtiraz Süreci
08 - 09 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak olan ara sınavın(vize) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından başlayacak ve itirazlar 2 iş günü içinde alınacaktır. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.
Sınav itirazları auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacaktır.