Bağ-Kur'luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi geldi! 1999 -2008 arası SGK'lı prim günü 7.200'le emeklilik şartları sıralandı

Milyonlarca esnafın beklediği düzenleme için ilk adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur’lulara erken emeklilik imkanı sağlayacak çalışmanın resmen başladığını açıkladı. Peki, düzenleme ne zaman hayata geçirilecek?
Esnafa erken emeklilik düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. Bakan Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili çalışmalara başladıklarını duyurdu. Düzenlemenin takvimi ise merakla araştırılıyor.
BAĞ-KUR PRİM DÜZENLEMESİ 2026’DA TAMAMLANACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur prim eşitleme çalışmasının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüleceğini açıkladı. Bakan Işıkhan, sürecin 2026’nın ilk yarısında tamamlanmasını hedeflediklerini belirterek, “Esnafın tümü mü yoksa küçük esnaf mı bu kapsama alınmalı, bunun üzerinde çalışacağız. Bağ-Kur’luların prim ödeme konusunda zorlandığını görüyoruz. Prim tahsilat oranı düşük. 2026’nın ilk ya da ikinci çeyreğinde bu düzenlemeyi nihayete erdirmeyi planlıyoruz” dedi.
5 YIL ERKEN EMEKLİLİK İMKÂNI
SGK verilerine göre, isteğe bağlı sigortalılar hariç yaklaşık 3 milyon Bağ-Kur’lu bulunuyor. SSK ile Bağ-Kur prim günlerinin eşitlenmesi halinde, Bağ-Kur’lular için 9 bin olan prim gün şartı 7 bin 200’e düşecek. Böylece küçük esnaf 5 yıl erken emekli olabilecek. Düzenleme ile berber, kuaför, bakkal, ayakkabı tamircisi gibi meslek gruplarının yararlanması bekleniyor.
YAŞ ŞARTINDA DEĞİŞİKLİK YOK
Düzenleme ile sadece prim gün şartı düşecek. Yaş koşulunda ise değişiklik öngörülmüyor. Buna göre 7 bin 200 günü dolduran Bağ-Kur’lular kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında emekli olabilecek.
KÜÇÜK ESNAF KAPSAMI NETLEŞECEK
Kapsama kimlerin dahil olacağı kanun teklifinde şekillenecek. Küçük esnaf sayısının 1 milyonu aştığı bilinirken, 10-15 arası çalışanı olan işletmelerin de düzenlemeden yararlanabileceği konuşuluyor.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR YARARLANAMAYACAK
Bağ-Kur statüsünde yer alan isteğe bağlı sigortalılar ise bu düzenlemenin dışında kalacak.