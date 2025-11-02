Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle sevk edilen 152 hakemden 149'una 8 ila 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verdi. Ayrıca, bahis soruşturması kapsamında hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay ile ilgili incelemenin devam ettiği duyuruldu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı. Peki futbolculara operasyon olacak mı, Hacıosmanoğlu ne cevap verdi?
Bahis oynayan oyuncular var mı, soruşturma sürüyor mu?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemlerle başlayan “bahis oynama” soruşturmasının kapsamının genişletildiğini ve yaklaşık 3 bin 700 futbolcu hakkında incelemenin sürdüğünü açıkladı.
Hacıosmanoğlu, yapılan bahislerin çoğunun yabancı maçlar üzerine olduğunu ve dosyaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildiğini söyledi. İbrahim Hacıosmanoğlu, “Kendi maçlarına bahis oynayan varsa, bu ciddi bir suç. Ancak çoğu yabancı maçlara oynamış. MASAK para hareketlerini inceliyor; farklı sonuçlar çıkabilir” dedi.
“Temizlik operasyonu” olarak adlandırılan sürecin amacının futbol kamuoyunda güveni yeniden tesis etmek olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, “Hakemlere ve futbolculara güvenin yeniden inşa edilmesi lazım. Bu, sadece TFF’nin değil tüm futbol ailesinin sorumluluğu” ifadelerini kullandı.
Hacıosmanoğlu şöyle konuştu: "Bizim burada yaptığımız her şeye onların sonsuz desteği var. Yapı varsa hep birlikte temizleyelim, hep birlikte kaldıralım yapıyı ortadan. Bana göre Türk futbolunun devriminin başlangıcı. Zaten dibe vurmuş, buradan daha aşağıya vuracağı bir yer yok. Futbolcuların listeleri geldi, onların çözümü yapılıyor. Bir hafta 10 güne onların sevki olur. Futbolcular bittikten sonra temsilcisi, gözlemcisi var, spor alanında olanlar var, hepsini kapsıyor. Bir tane hakeme sorun, eğer parasını almayan bir hakem varsa ben federasyon başkanlığını bırakıyorum! Federasyon neden ödemesin paralarını? Kaldı ki biz geçen sene iyileştirdik, bu sene iyileştirdik."