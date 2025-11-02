Hacıosmanoğlu şöyle konuştu: "Bizim burada yaptığımız her şeye onların sonsuz desteği var. Yapı varsa hep birlikte temizleyelim, hep birlikte kaldıralım yapıyı ortadan. Bana göre Türk futbolunun devriminin başlangıcı. Zaten dibe vurmuş, buradan daha aşağıya vuracağı bir yer yok. Futbolcuların listeleri geldi, onların çözümü yapılıyor. Bir hafta 10 güne onların sevki olur. Futbolcular bittikten sonra temsilcisi, gözlemcisi var, spor alanında olanlar var, hepsini kapsıyor. Bir tane hakeme sorun, eğer parasını almayan bir hakem varsa ben federasyon başkanlığını bırakıyorum! Federasyon neden ödemesin paralarını? Kaldı ki biz geçen sene iyileştirdik, bu sene iyileştirdik."



