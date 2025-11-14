BİLSEM ADAY GÖSTERİLME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanları için kılavuzda yer alan gözlem formları doldurularak başlayacak aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak. Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 21-27 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.