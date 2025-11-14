Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 BİLSEM yerleştirme kılavuzu sonrasında, ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulma tarihleri belli oldu. Buna göre; BİLSEM ön değerlendirme başvuruları 28 Kasım-8 Aralık 2025 tarihlerinde alınacak. Peki öğrencilerin yetenek alanlarına göre BİLSEM aday gösterilme işlemleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar.
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2025-2026 BİLSEM Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuzla birlikte ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde yapılacak olan BİLSEM sınavı öncesinde başvuru takvimi belli oldu. BİLSEM ön değerlendirme başvuruları 28 Kasım-8 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BİLSEM TOPLANTILARI NE ZAMAN DÜZENLENECEK?
İl tanılama komisyonlarınca 14-20 Kasım 2025 tarihleri arasında ilkokul yöneticileri, rehber öğretmen/psikolojik danışmanları, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine yönelik özel yetenekliler ve BİLSEM tanılama süreci hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.
BİLSEM ADAY GÖSTERİLME İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanları için kılavuzda yer alan gözlem formları doldurularak başlayacak aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak. Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 21-27 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.