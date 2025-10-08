BİM 8 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: 4 raflı kitaplık, çok amaçlı dolap, zigon sehpa satışta!

BİM 8 Ekim 2025 aktüel ürünler kataloğu resmen açıklandı! Türkiye genelindeki BİM mağazalarında bu hafta teknoloji ürünlerinden ev tekstiline, balıkçılık malzemelerinden gıda ürünlerine kadar onlarca farklı ürün indirimli fiyatlarla satışta olacak. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 08 Ekim 2025 Çarşamba indirimleri...
Çarşama gününden itibaren geçerli olarak ürünlerde 20 gün içinde verilen siparişlerde ücretsiz kargo imkanı bulunuyor. BİM market müşterilerine peşin fiyatına 6 taksit fırsatı da sunuyor. Ürünleri sizler için derledik.