Bir Gece Masalı oyuncuları kimdir? Nerede çekiliyor? Bir Gece Masalı konusu...

"ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Bir Gece Masalı' dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Bir Gece Masalı dizisinde kimler oynuyor diye merak edenler için, dizinin başrollerinde ünlü isimler yer alıyor. Bir Gece Masalı, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çekilmektedir. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Gece Masalı dizisi, izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunuyor. İşte ATV Bir Gece Masalı oyuncu kadrosu…

1 / 12 ATV ekranında yayınlanmaya başlayan Bir Gece Masalı konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yaz sezonunda yeni bir diziyi ekrana getirmeyen ATV, yeni dizisi olan Bir Gece Masalı'nı izleyiciyle buluşturuyor.

2 / 12 Bir Gece Masalı, komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak. Peki ATV Bir Gece Masalı dizisi oyuncuları kim? İşte ATV Bir Gece Masalı oyuncu kadrosu.

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BİR GECE MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR? Bir Gece Masalı her Salı akşamı saat 20.00'da izleyici ile buluşmaktadır. Bir Gece Masalı, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çekilmektedir. ATV BİR GECE MASALI DİZİSİ KONUSU NEDİR? Komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) yollarının kesişmesi ile başlayan Pamukkale'de başlayan hikayede, İstanbul’daki Asaf Bey konağına kadar uzar. İşte Bir Gece Masalı dizi oyuncuları.



4 / 12 Mahir Yılmaz (Burak Deniz) Şehit çocuğu. Organize şube komiseri. Urfalı.

5 / 12 Canfeza Kilimci (Su Burcu Yazgı Coşkun) Bir Yörük beyi olan Kürşat Kilimci'nin güzeller güzeli kızı.

6 / 12 Raşit Kara (Mesut Akusta) Denizli organize şube başkomiseri. Mahir'in manevi amcası. Dostu.

7 / 12 Kürşat Kilimci (Gürkan Uygun) Denizli'nin zenginlerinden. İş adamı kimliğinin arkasında kanunsuz işler yapan bir adam.

8 / 12 Süreyya Yılmaz (Özlem Türkad) Mahir'in annesi, her şeyi. Naif ve hala aşık bir kadın. Kocasının ölümünü kabullenemeyip aklını kaybetmiş.

9 / 12 Selim Allame (Eren Vurdem) Aslen Adanalı ancak İstanbul'da işlerini yürüten illegal bir adam. Canfeza'nın nişanlısı.

10 / 12 Sevde Yılmaz (İrem Altuğ) Sıla'nın halası. Yılmaz ailesinin küçük gelini.

11 / 12 Sıla Haroğlu (Ecem Çalhan) Urfa'nın Haroğlu aşiretinin kızı. Mahir'in kuzeni Kemal'in nişanlısı.