Bu hafta 5 şirket temettü dağıtacak: Hangi şirket ne kadar temettü verecek? İşte ödeme yapacak şirketler, tarihler ve miktarlar

Borsa İstanbul’da yatırımcıları temettü heyecanı bekliyor. 29 Eylül - 3 Ekim 2025 işlem haftasında 5 şirket hissedarlarına kâr payı dağıtacak. Alfa Solar Enerji, PC İletişim, Lokman Hekim, Ofis Yem ve Tüpraş bu hafta temettü ödemelerini gerçekleştirecek. Şirketlerin hisse başına ödeyeceği brüt ve net tutarlar ile ödeme tarihleri belli oldu. Özellikle Tüpraş’ın yüksek temettüsü dikkat çekiyor. Yatırımcıların merak ettiği 2025 temettü takvimi ve ödemelerin hesaplara yansıyacağı tarihler haberimizde.
İŞTE BU HAFTA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER VE MİKTARLAR
Alfa Solar Enerji (ALFAS) – 30 Eylül 2025
Hisse başı brüt: 0,1630434 TL
Hisse başı net: 0,1385868 TL
PC İletişim (PCILT) – 30 Eylül 2025
Hisse başı brüt: 0,8449514 TL
Hisse başı net: 0,7182086 TL
Lokman Hekim (LKMNH) – 30 Eylül 2025 (2. taksit)
Hisse başı brüt: 0,2083333 TL
Hisse başı net: 0,1770833 TL
Ofis Yem Gıda (OFSYM) – 30 Eylül 2025 (1. taksit)
Hisse başı brüt: 0,4179027 TL
Hisse başı net: 0,3552172 TL
Tüpraş (TUPRS) – 30 Eylül 2025 (2. taksit)
Hisse başı brüt: 7,4216486 TL
Hisse başı net: 6,3084013 TL
Yatırımcılar İçin Kritik Tarih: 30 Eylül
Temettü ödemelerinin tamamı 30 Eylül 2025 tarihinde yapılacak. Bu kapsamda özellikle Tüpraş’ın yüksek temettü miktarı dikkat çekiyor.
Borsa İstanbul’da Temettü Takvimi
Temettü ödemeleri, şirketlerin kâr dağıtım politikaları doğrultusunda belirlenirken yatırımcıların hesaplarına nakit olarak aktarılıyor. Yatırımcılar, takvimde yer alan tarihlerde temettü haklarını elde edebilecek.