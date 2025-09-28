Bu hafta 5 şirket temettü dağıtacak: Hangi şirket ne kadar temettü verecek? İşte ödeme yapacak şirketler, tarihler ve miktarlar

Borsa İstanbul’da yatırımcıları temettü heyecanı bekliyor. 29 Eylül - 3 Ekim 2025 işlem haftasında 5 şirket hissedarlarına kâr payı dağıtacak. Alfa Solar Enerji, PC İletişim, Lokman Hekim, Ofis Yem ve Tüpraş bu hafta temettü ödemelerini gerçekleştirecek. Şirketlerin hisse başına ödeyeceği brüt ve net tutarlar ile ödeme tarihleri belli oldu. Özellikle Tüpraş’ın yüksek temettüsü dikkat çekiyor. Yatırımcıların merak ettiği 2025 temettü takvimi ve ödemelerin hesaplara yansıyacağı tarihler haberimizde.

İŞTE BU HAFTA TEMETTÜ DAĞITACAK ŞİRKETLER VE MİKTARLAR



2 /7 Alfa Solar Enerji (ALFAS) – 30 Eylül 2025

Hisse başı brüt: 0,1630434 TL Hisse başı net: 0,1385868 TL



3 /7 PC İletişim (PCILT) – 30 Eylül 2025

Hisse başı brüt: 0,8449514 TL Hisse başı net: 0,7182086 TL



4 /7 Lokman Hekim (LKMNH) – 30 Eylül 2025 (2. taksit)

Hisse başı brüt: 0,2083333 TL Hisse başı net: 0,1770833 TL



5 /7 Ofis Yem Gıda (OFSYM) – 30 Eylül 2025 (1. taksit)

Hisse başı brüt: 0,4179027 TL Hisse başı net: 0,3552172 TL



6 /7 Tüpraş (TUPRS) – 30 Eylül 2025 (2. taksit)

Hisse başı brüt: 7,4216486 TL Hisse başı net: 6,3084013 TL



