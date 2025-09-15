Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var? 15 Eylül Pazartesi bugünkü maç programı

14:3215/09/2025, Pazartesi
Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün daha başlıyor. Trendyol 1. Lig’in yanı sıra, AFC Şampiyonlar Ligi, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 2’de birbirinden önemli karşılaşmalar sahne alacak. Günün maç programını takip ederek sevdikleri takımların mücadelelerini kaçırmak istemeyen futbolseverler, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Eylül Pazartesi günü futbol ekranlarında yer alacak maçların detaylı programı.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbolseverler tarafından sıkça soruluyor. Trendyol Süper Lig başta olmak üzere, UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga ve Portekiz Primeira Liga'da heyecan dorukta. Maç programını takip etmek isteyen taraftarlar, bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi platformlarda yayınlanacak? diye merak ediyor. İşte 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

16:45 Al Sharjah - Al Gharafa AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:00 Al Wahda - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:30 Verona - Cremonese İtalya Serie A S Sport 2

20:00 Erzurumspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:00 Ç.Rizespor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:15 Al Ahli - Nasaf Qarshi AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

21:15 Al Shorta - Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

21:30 Real Zaragoza - Albacete İspanya La Liga 2 S Sport Plus

21:45 Como - Genoa İtalya Serie A S Sport 2

21:45 Guingamp - Montpellier Fransa Ligue 2 Bein Sports 4

22:00 Espanyol - Mallorca İspanya La Liga S Sport

