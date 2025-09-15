Futbol tutkunları için heyecan dolu bir gün daha başlıyor. Trendyol 1. Lig’in yanı sıra, AFC Şampiyonlar Ligi, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 2’de birbirinden önemli karşılaşmalar sahne alacak. Günün maç programını takip ederek sevdikleri takımların mücadelelerini kaçırmak istemeyen futbolseverler, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 15 Eylül Pazartesi günü futbol ekranlarında yer alacak maçların detaylı programı.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
16:45 Al Sharjah - Al Gharafa AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
19:00 Al Wahda - Al Ittihad AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
19:30 Verona - Cremonese İtalya Serie A S Sport 2
20:00 Erzurumspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:00 Ç.Rizespor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
21:15 Al Ahli - Nasaf Qarshi AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
21:15 Al Shorta - Al Sadd AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
21:30 Real Zaragoza - Albacete İspanya La Liga 2 S Sport Plus
21:45 Como - Genoa İtalya Serie A S Sport 2
21:45 Guingamp - Montpellier Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
22:00 Espanyol - Mallorca İspanya La Liga S Sport